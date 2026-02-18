Din 3.182 de localități câte are România, 1.104 au bugetul de salarii mai mare decât totalul veniturilor, arată o statistică publicată de Ministerul Dezvoltării. În unele cazuri, lefurile funcționarilor depășesc chiar și de patru ori veniturile localității. Fără ajutor de la Guvern, aceste primării nu se pot întreține.

Unele primării s-ar închide dacă n-ar primi ajutor de la Guvern

„Când se pune problema să trăim pe autofinanțare clar, recunosc: noi trebuie să fim desființați. De unde să aduni veniturile? Întreb și eu, de unde să le adun?!”, întreabă retoric Dan Ghebuță, primarul comunei ieșene Mădârjac.

Comuna are bani doar cât să acopere salariile pentru cei 13 angajați. Primarul a spus, pentru , că nu a avut de unde să colecteze venituri mai mari.

„Toți își bagă toate neamurile”

Primăria Dănești, din județul Gorj, nu strânge bani la buget nici cât să plătească salariile angajaților. Totuși, are un aparat destul de consistent.

„Toți își bagă toate neamurile. Păi ce fac, câte milioane iau și ce-ți fac în bătătură? Se duc și-și dau cot în cot pe-acolo, unul cu altul, și iau banii”, a spus o localnică, pentru Digi24.

Și comuna Scorțoasa, din județul Buzău, se bazează pe ajutorul de la Guvern.

„Banii dumnealor de la primărie i-au fărâmat pe altceva. Deci niște investiți absolut anapoda. Primăria e varză”, a afirmat un localnic.