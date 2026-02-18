B1 Inregistrari!
„Recunosc, noi trebuie să fim desființați”. Primăriile care nu strâng bani la buget nici cât să plătească salariile angajaților

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 09:29
Imagine din comuna Mădârjac, județul Iași. Sursa foto: Captură video - Digi24
Din 3.182 de localități câte are România, 1.104 au bugetul de salarii mai mare decât totalul veniturilor, arată o statistică publicată de Ministerul Dezvoltării. În unele cazuri, lefurile funcționarilor depășesc chiar și de patru ori veniturile localității. Fără ajutor de la Guvern, aceste primării nu se pot întreține.

„Când se pune problema să trăim pe autofinanțare clar, recunosc: noi trebuie să fim desființați. De unde să aduni veniturile? Întreb și eu, de unde să le adun?!”, întreabă retoric Dan Ghebuță, primarul comunei ieșene Mădârjac.

Comuna are bani doar cât să acopere salariile pentru cei 13 angajați. Primarul a spus, pentru Digi24, că nu a avut de unde să colecteze venituri mai mari.

Primăria Dănești, din județul Gorj, nu strânge bani la buget nici cât să plătească salariile angajaților. Totuși, are un aparat destul de consistent.

„Toți își bagă toate neamurile. Păi ce fac, câte milioane iau și ce-ți fac în bătătură? Se duc și-și dau cot în cot pe-acolo, unul cu altul, și iau banii”, a spus o localnică, pentru Digi24.

Și comuna Scorțoasa, din județul Buzău, se bazează pe ajutorul de la Guvern.

„Banii dumnealor de la primărie i-au fărâmat pe altceva. Deci niște bani investiți absolut anapoda. Primăria e varză”, a afirmat un localnic.

