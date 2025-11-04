B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)

Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)

Adrian A
04 nov. 2025, 12:44
Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre prietena lui (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Cuprins
  1. Georgescu, niciun mesaj pentru Anca Alexandrescu
  2. Trioul Alexandrescu-Simion-Georgescu s-a rupt definitiv
  3. Alexandrescu trage înainte cu „prietenia”

Călin Georgescu nu vrea nici în ruptul capului să dea mesajul mult așteptat de Anca Alexandrescu. Suveranistul a trecut din nou pe lângă candidatura moderatoarei TV.

Georgescu, niciun mesaj pentru Anca Alexandrescu

Călin Georgescu refuză cu îndârjire să își anunțe susținerea pentru Anca Alexandrescu. Pentru a doua zi la rând, suveranistul nu a vrut să zică nimic despre candidata la Primăria Capitalei și a preferat să își mențină discursul privind ilegalitatea alegerilor.

Eu am avut o declarație pe care sunt convins că ați văzut pe toți. Ce pot să spun? Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă. În plus de atâta, eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Doi. Până una-alta, votul liber al românilor a fost furat. Și trei, din acest punct de vedere nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, a acestor alegeri.”, a spus Călin Georgescu.

Trioul Alexandrescu-Simion-Georgescu s-a rupt definitiv

Fostul candidat la prezidențiale nu a vrut să comenteze nici trădarea din partea lui Simion și Alexandrescu care au preferat să meargă de mână la alegerile pentru Primăria Capitalei, deși el anunțase că alegerile trebuie boicotate.

„Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. De ce? Pentru că este liberul arbitru. Eu, în fața poporului român, nu pot să spun altceva decât că el a câștigat. Eu am participat împreună cu poporul român odată, la alegeri, și am câștigat”, a spus Georgescu.

Alexandrescu trage înainte cu „prietenia”

Cu toată nesusținerea din partea lui Georgescu, Anca Alexandrescu tot încearcă să se cațere pe bruma de voturi pe care i-ar aduce-o anexarea de fostul candidat la prezidențiale. Și tot susține că e prietena lui și că au o relație excepțională. Nu înțelegem noi mesajul criptic al suveranistului, ne explică moderatoarea TV.

„Mesajul de aseară al lui domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toti să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie. Mai mult, mesajul către oameni este să se implice și să nu mai stea în case să asiste complice și să nu se arunce cu capul înainte, ci să judece cu capul lor! Iar eu asta am făcut, fac și voi face!”, scrie Anca Alexandrescu.
Tags:
Citește și...
Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)
Politică
Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)
Ciprian Ciucu, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalii au validat candidatura (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalii au validat candidatura (VIDEO)
Ce șanse au suveraniștii în București. Anca Alexandrescu, departe de Primăria Capitalei
Politică
Ce șanse au suveraniștii în București. Anca Alexandrescu, departe de Primăria Capitalei
Cătălin Drulă, replică acidă la adresa Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a făcut afirmații tăioase despre el: „Are un discurs comun cu domnul Grindeanu”
Politică
Cătălin Drulă, replică acidă la adresa Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a făcut afirmații tăioase despre el: „Are un discurs comun cu domnul Grindeanu”
Dominic Fritz îi ține spatele lui Bolojan. Șeful USR îi pune la punct pe colegii din PSD
Politică
Dominic Fritz îi ține spatele lui Bolojan. Șeful USR îi pune la punct pe colegii din PSD
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Politică
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
Politică
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului
Politică
Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Politică
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
Politică
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
Ultima oră
14:03 - Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
13:53 - Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)
13:51 - Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
13:41 - CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
13:31 - Lămpi stradale solare cu telecomandă – lumina care îți ușurează viața și îți protejează bugetul
13:21 - Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
13:20 - Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
13:09 - Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult
12:47 - CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Cine îi va lua locul
12:42 - Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”