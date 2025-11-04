Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)

Călin Georgescu nu vrea nici în ruptul capului să dea mesajul mult așteptat de Anca Alexandrescu. Suveranistul a trecut din nou pe lângă candidatura moderatoarei TV.

Georgescu, niciun mesaj pentru Anca Alexandrescu

Călin Georgescu refuză cu îndârjire să își anunțe susținerea pentru Anca Alexandrescu. Pentru a doua zi la rând, suveranistul nu a vrut să zică nimic despre candidata la Primăria Capitalei și a preferat să își mențină discursul privind ilegalitatea alegerilor.

”Eu am avut o declarație pe care sunt convins că ați văzut pe toți. Ce pot să spun? Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă. În plus de atâta, eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Doi. Până una-alta, votul liber al românilor a fost furat. Și trei, din acest punct de vedere nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, a acestor alegeri.”, a spus Călin Georgescu.

Trioul Alexandrescu-Simion-Georgescu s-a rupt definitiv

Fostul candidat la prezidențiale nu a vrut să comenteze nici trădarea din partea lui Simion și Alexandrescu care au preferat să meargă de mână la alegerile pentru , deși el anunțase că alegerile trebuie boicotate.

„Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. De ce? Pentru că este liberul arbitru. Eu, în fața poporului român, nu pot să spun altceva decât că el a câștigat. Eu am participat împreună cu poporul român odată, la alegeri, și am câștigat”, a spus Georgescu.

Alexandrescu trage înainte cu „prietenia”

Cu toată nesusținerea din partea lui Georgescu, tot încearcă să se cațere pe bruma de voturi pe care i-ar aduce-o anexarea de fostul candidat la prezidențiale. Și tot susține că e prietena lui și că au o relație excepțională. Nu înțelegem noi mesajul criptic al suveranistului, ne explică moderatoarea TV.