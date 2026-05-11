Ilie Bolojan asimilează like-urile pe care le primește pe rețelele de socializare cu susținerea populară, spunând că acesta este motivul pentru care a ales să lupte. Pe de altă parte, mitingurile de susținere organizate în favoarea sa au eșuat lamentabil.

Ilie Bolojan se laudă cu like-urile de pe Facebook

Ca mulți politicieni, confundă like-urile de pe cu susținerea populară. Deși la mitingurile pentru susținerea sa numărul participanților nu au depășit câteva sute, Ilie Bolojan se arată convins că aprecierile numeroase pe care le primește pe rețelele sociale au în spate tot atâția susținători.

„Susținerea pe care am primit-o de la cetățeni prin mesaje directe, prin postări, prin participarea la evenimentele care au fost organizate în țară, fără să fie anunțate, am înțeles-o ca o susținere pentru România modernă”, este de părere Bolojan.

El a transmis un mesaj de mulțumire celor care și-au exprimat sprijinul în ultimele zile.

„Le mulțumesc pentru acest lucru, pentru că este și unul din motivele pentru care eu am ales să lupt și este o miză importantă”, a afirmat politicianul PNL la Digi 24.

Ce spune despre comparația cu Călin Georgescu?

Ilie Bolojan a evitat să comenteze afirmațiile adversarului său politic, , care l-a comparat cu Călin Georgescu. Liderul PSD a făcut referire tocmai la campania de like-uri și aprecieri, de pe rețelele sociale, în favoarea premierului demis, din aceste zile.

„Pare că domnului Bolojan, prin diverşi, prin terţi, îi surâde ideea de a rămâne ad vitam prim-ministru. Există viaţă şi fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Sincer, o să mă certe colegii mei de la presă, dar să ştiţi că asemăn acest val pe social media pe care îl vedem cu ceea ce s-a întâmplat în 2024, la alegerile prezidenţiale, sunt cam identice lucrurile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre acest comentariu, în interviul de la Digi 24, premierul demis a dat un răspuns laconic, fără să intre în detalii.

„Este observația pe care o face dânsul”, a spus Bolojan.

Cine se ocupă de campania lui Ilie Bolojan în online?

Zilele trecute, Silviu Mânăstire, fost secretar general adjunct al PNL, a făcut o serie de comentarii cu privire la campani de promovare a lui Ilie Bolojan în mediul online. Conform publicației , el a afirmat că în spatele campaniei digitale a premierului demis se află o firmă specializată, care s-a ocupat în trecut de campaniile mai multor politicieni români, dar și străini.

Potrivit lui Silviu Mânăstire cel despre care se spune că livrează zeci de mii de like-uri și share-uri la postările premierului interimar este Lucian Despoiu, patronul companiei Majoritas. Așa se explică de ce, spre finalul mandatului său la conducerea guvernului, premierul demis a devenit, dintr-o dată unul dintre cei mai apreciați politicieni români din mediul online.

Peste noapte au apărut sute de pagini de susținere, cu milioane de urmăritori, după cum relata Gândul. Or, valul de apreciere din mediul online contrastează total cu lipsa susținătorilor la mitingurile de susținere. Deși au fost organizate mai multe astfel de evenimente, promovate de diferite personalități, numărul participanților a fost foarte mic.

Mai mult, organizatorii mitingului prilejuit de Ziua Europei, au trebuit să precizeze că nu este un eveniment pentru susținerea vreunui personaj politic, pentru a atrage participanți.