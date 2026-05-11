Acasa » Politică » Institutul „Elie Wiesel" acuză AUR că încearcă desființarea instituției și a muzeului Holocaustului. Ce conține documentul care a declanșat scandalul

Institutul „Elie Wiesel” acuză AUR că încearcă desființarea instituției și a muzeului Holocaustului. Ce conține documentul care a declanșat scandalul

Iulia Petcu
11 mai 2026, 22:00
sursa: X/ @RRInternational
Cuprins
  1. Ce acuzații aduce Institutul „Elie Wiesel” formațiunii AUR
  2. Ce argumente invocă AUR în documentul transmis
  3. Cum a reacționat public institutul

O nouă dispută politică a izbucnit în jurul uneia dintre instituțiile care documentează Holocaustul din România, după acuzații lansate public de Institutul „Elie Wiesel”. Reprezentanții instituției susțin că AUR a început demersuri oficiale pentru desființarea institutului și pentru blocarea proiectelor asociate memoriei istorice.

Ce acuzații aduce Institutul „Elie Wiesel” formațiunii AUR

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a anunțat că deține un document prin care organizația AUR din Balotești solicită desființarea instituției.

Potrivit reprezentanților institutului, memoriul este semnat de președintele filialei locale, Mirel Todirică, și cere „analizarea de urgență și inițierea demersurilor legale” pentru abrogarea hotărârii de guvern care a permis înființarea instituției.

În același document este solicitată și revocarea legii privind crearea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

Ce argumente invocă AUR în documentul transmis

Conform informațiilor publicate de institut, reprezentanții AUR susțin că organizația creată pentru cercetare istorică și-a schimbat rolul în ultimii ani.

În memoriul citat, partidul afirmă că Institutul „Elie Wiesel” ar fi depășit zona academică și s-ar fi transformat într-o structură cu rol de control ideologic, care folosește discreționar fonduri publice.

Totodată, AUR consideră că activitatea de cercetare desfășurată în prezent ar putea fi preluată de institutele de istorie aflate în structura Academiei Române.

Cum a reacționat public institutul

Răspunsul instituției a venit printr-o postare publicată pe rețelele sociale, unde reprezentanții Institutului „Elie Wiesel” au acuzat direct formațiunea politică de dezinformare.

„A devenit oficial! AUR vrea desființarea Institutului „Elie Wiesel” și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. 

Cum se vor aplica cele 10 măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice de către AUR, prezentate presei pe 10 mai, devine mai limpede dacă citiți cele 10 informații false folosite ca argumente pentru închiderea institutului și abrogarea unei legi. 

Cu alte cuvinte, când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatura și antisemitism.”, a transmis institutul.

