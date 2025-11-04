B1 Inregistrari!
Ce șanse au suveraniștii în București. Anca Alexandrescu, departe de Primăria Capitalei

Adrian A
04 nov. 2025, 10:40
Anca Alexandrescu Sursa foto: Captură video - Tu Decizi / YouTube
Cuprins
  1. Șanse slabe pentru Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
  2. Alegerile au fost anulate, iar în mai 2025 am luat-o de la cap
  3. Alegerile pentru Primăria Capitalei din 2024
  4. Speranțele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, stinse înainte de a se aprinde

Anca Alexandrescu a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei cu surle și trâmbițe. Sunținută de AUR, de PNȚCD-ul lui Aurelian Pavelescu și de noile partide ale lui Dumitru Coarnă și Luis Lazarus, moderatoarea tv se crede pe cai mari. Sau cel puțin asta vrea să transmită.

Șanse slabe pentru Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei

Însă, lucrurile nu stau așa cum vrea Anca Alexandrescu să le prezinte. Înaintașii ei suveraniști, Călin Georgescu și George Simion nu sunt plăcuți de bucureșteni, iar asta s-a văzut la alegerile prezidențiale.

Astfel, în 24 noiembrie 2024, în turul 1 al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a obținut 132.653 de voturi în București, dintr-un total de 912.466 de voturi valabil exprimate, potrivit platformei rezultatevot.ro. Cu 14,54%, el se clasa atunci pe locul 3, după Elena Lasconi și Marcel Ciolacu.

Și asta cu tot sprijinul oferit de Anca Alexandrescu, cea care pozează acum în favorita bucureștenilor.

În același tu 1 al alegerilor prezidențiale,  George Simion obținea 91.018 voturi și termina pe locul 5 în Capitală, cu  9,97% din voturi. Așadar, Călin Georgescu și George Simion au adunat împreună în București, pe 24 noiembrie, 223.671 de voturi,  adică nici un sfert din voturile totale.

Alegerile au fost anulate, iar în mai 2025 am luat-o de la cap

De această dată doar cu George Simion venit din partea suveraniștilor. Care a strâns în București și voturile lui Călin Georgescu. Din 890.594 de voturi exprimate în București, George Simion a obținut atunci 220.823, echivalentul a 24,80%.

Simion a intrat în turul 2 cu Nicușor Dan, iar bucureștenii nu i-au dat nicio șansă. Liderul AUR a luat în Capitală doar 326.451 de voturi. Adică sub o treime.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 2024

Iar despre alegerile pentru Primăria Capitalei, unde se și vede Anca Alexandrescu acum, nici nu merită să vorbim despre candidatul suveraniștilor. AUR l-a susținut atunci pe Mihai Enache. El a obținut 22.208 voturi, fiind pe locul 5 cu 3,04% din voturi, după Nicușor Dan, Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone și Sebastian Burduja.

Speranțele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, stinse înainte de a se aprinde

Așa că, din această rpivire aruncată în trecutul candidaților suveraniști în Capitală, observăm că șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei sunt infime. Moderatoarea TV este acum cotată în cel mai recent sondaj cu 15% din intențiile de vot. Ciprian Ciucu se află pe primul loc, cu 26,4%, iar Daniel Băluță pe doi, cu 24,5%.

