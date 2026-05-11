Ilie Bolojan nu-l iartă pe Sorin Grindeanu, din cauza căruia a pierdut , și spune că PNL nu va vota un minoritar condus de liderul PSD. Cu o zi înainte, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele partidului a prezentat o poziție opusă.

Premierul demis cere PSD să vină cu o variantă de guvern care să asigure funcționarea României în perioada următoare. Totodată, Ilie Bolojan susține că PNL nu ar trebui să voteze un guvern minoritar condus de .

„Dacă există o minimă urmă de bun-simț, ar trebui să vină cu o variantă (PSD – n. red.) pentru ca România să funcționeze în perioada următoare”, a afirmat Bolojan la Digi24.

Întrebat dacă în calitate de parlamentar ar vota un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu premier, Bolojan a spus că partidul său nu ar trebui să voteze acest lucru. El s-a arătat caregoric pe acest subiect, contrazicându-l pe Ciprian Ciucu, mâna sa dreaptă. Cu o zi înainte, primarul general spunea, dimpotrivă, că parlamentarii PNL ar putea vota un .

„În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern. Românii trebuie să vadă care le sunt soluțiile. În afară să mintă și să fugă de responsabilitate, nu au arătat altceva”, a precizat Ilie Bolojan.

Ce spune despre reluarea înțelegerii cu PSD?

Premierul demis Ilie Bolojan nu mai pare atât de convins că PNL va întoarce spatele PSD și nu va reveni în coaliție cu social-democrații. Dacă în urmă cu câteva zile, spunea categoric că partidul pe care îl conduce nu va mai face niciodată alianță cu formațiunea lui Grindeanu, acum și-a nuanțat poziția. Nu exclude această posibilitate, spunând că PNL n-ar trebui să mai facă alianță cu PSD acum. Pe viitor, opțiunile sunt deschise.

„În primul rând, așa cum s-a decis și s-a luat iar această decizie după moțiune, PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Cele două greșeli majore au fost legate de faptul că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții, nu doar pentru buna guvernare. A doua că am permis capturarea unor companii pentru a extrage rente”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan recunoaște că nu reușește să adune o majoritate

În același timp, politicianul admite că PNL, UDMR și USR nu au reușit să demonstreze că pot forma singure o majoritate parlamentară.

„Partidele care au rămas să asigure funcționarea guvernului, PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară”, a afirmat acesta.

În zilele premergătoare moțiunii de cenzură, politicienii PNL și USR au încercat să atragă în susținerea guvernului Bolojan, mai mulți parlamentari suveraniști. Dominic Fritz, președintele USR a mers până acolo încât a afirmat că AUR este un partid extremist, dar că parlamentarii acestuia sunt legimitimi.

Negociatorii lui Bolojan au eșuat în negocieri, iar a fost votată de un număr record de parlamentari, 281. Între aceștia s-au numărat și reprezentanți ai grupului minorităților care, anterior, susținuseră guvernul.