Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. La ieșirea de la sediul Poliției Ilfov, Georgescu a criticat dur Guvernul, acuzându-l că a compromis o șansă istorică de redresare economică.

Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce a declarat suveranistul

El a descris acțiunile autorităților ca fiind un „asasinat economic” împotriva poporului român, subliniind gravitatea situației actuale.

Călin Georgescu a subliniat că, în loc să implementeze politici economice sustenabile, a ales să neglijeze nevoile cetățenilor, orientându-se către interese externe. Această direcție, spune el, a dus la un declin economic vizibil și ireparabil pe termen lung.

„Ați compromis șansa istorică a revenirii noastre economice cu măsuri care ar putea fi calificate ca ridicole, dacă nu ar fi catastrofale. În fapt, asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor”, a spus Călin Georgescu.

„Nu ați dat nimic poporului român. Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot.”, a spus Georgescu după semnarea controlului judiciar. El a adăugat că actualele măsuri ale austerității pot fi catalogate ridicole, ba chiar catastrofale.

Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce critici a mai adus

Un alt punct criticat de Georgescu este promovarea „diplomelor de debara,” un termen peiorativ referitor la certificările educaționale care nu reflectă competența reală. Acesta consideră că un astfel de fenomen subminează dezvoltarea unei clase profesionale competente și, implicit, a economiei naționale.

El a evidențiat că această abordare a dus la o creștere a numărului de persoane incompetente în funcții cheie, ceea ce afectează negativ eficiența instituțiilor publice și private.

„Ați compromis ideea de competență promovând diplome de debara, impostură crasă și prostie solemnă. Și menționez așa, tineretul este definiția viitorului națiunii. Nimeni nu vă dă dreptul să-i compromiteți șansele. Tineretul merită să ocupe locul pe care-l merită, adică primul loc. Ca un stat responsabil, dacă ai fi, investești totul în tineret pentru că el este viziunea eternității.„, a mai adăugat suveranistul, potrivit Realitatea Plus.

Ce spune Călin Georgescu despre Bruxelles

Georgescu a accentuat impactul devastator asupra tineretului, femeilor, pensionarilor și militarilor. El a menționat că aceste grupuri sunt cele mai afectate de politicile economice defectuoase, care nu le oferă susținerea necesară pentru a se dezvolta și a contribui activ la societate. De asemenea, un alt aspect criticat de Georgescu este cedarea voinței naționale în fața deciziilor impuse de Bruxelles. El a susținut că suveranitatea României este pusă în pericol de către clasa politică actuală, care prioritizează directivele externe în detrimentul intereselor naționale.

„Ați compromis șansele femeilor nobile și harnice din această țară care, de altfel, sunt majoritatea și ați promovat țiitoarele de partid cu competențe de canapea.

Ați compromis ideea de suveranitate măturând pe jos cu voința unui popor, voință pe care ați înlocuit-o cu deciziile stăpânilor voștri de la Bruxelles. Apropo, Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal.

Ați compromis ideea de demnitate pentru milioane de pensionari și militari cărora le-ați aruncat promisiuni de teamă, atât cât să tacă și să vă voteze la alegeri. Pensia și indemnizația de militari nu sunt favoruri sunt drepturi, iar poporului român nu îi faci o concesie, ci îi dai ce i se cuvine. Voi nu le-ați dat nimic și nu ați dat nimic poporului român.

Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot. Și eu spun așa: ajunge”, a mai declarat Călin Georgescu la ieșirea din sediul .