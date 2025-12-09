B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar

Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar

Ana Maria
09 dec. 2025, 15:09
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Sursa foto: Captura video Facebook / @Calin Georgescu
Cuprins
  1. Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce a declarat suveranistul
  2. Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce critici a mai adus
  3. Ce spune Călin Georgescu despre Bruxelles

Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. La ieșirea de la sediul Poliției Ilfov, Georgescu a criticat dur Guvernul, acuzându-l că a compromis o șansă istorică de redresare economică. 

Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce a declarat suveranistul

El a descris acțiunile autorităților ca fiind un „asasinat economic” împotriva poporului român, subliniind gravitatea situației actuale.

Călin Georgescu a subliniat că, în loc să implementeze politici economice sustenabile, Guvernul a ales să neglijeze nevoile cetățenilor, orientându-se către interese externe. Această direcție, spune el, a dus la un declin economic vizibil și ireparabil pe termen lung.

„Ați compromis șansa istorică a revenirii noastre economice cu măsuri care ar putea fi calificate ca ridicole, dacă nu ar fi catastrofale. În fapt, asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor”, a spus Călin Georgescu.

„Nu ați dat nimic poporului român. Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot.”, a spus Georgescu după semnarea controlului judiciar. El a adăugat că actualele măsuri ale austerității pot fi catalogate ridicole, ba chiar catastrofale.

Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce critici a mai adus

Un alt punct criticat de Georgescu este promovarea „diplomelor de debara,” un termen peiorativ referitor la certificările educaționale care nu reflectă competența reală. Acesta consideră că un astfel de fenomen subminează dezvoltarea unei clase profesionale competente și, implicit, a economiei naționale.

El a evidențiat că această abordare a dus la o creștere a numărului de persoane incompetente în funcții cheie, ceea ce afectează negativ eficiența instituțiilor publice și private.

Ați compromis ideea de competență promovând diplome de debara, impostură crasă și prostie solemnă. Și menționez așa, tineretul este definiția viitorului națiunii. Nimeni nu vă dă dreptul să-i compromiteți șansele. Tineretul merită să ocupe locul pe care-l merită, adică primul loc. Ca un stat responsabil, dacă ai fi, investești totul în tineret pentru că el este viziunea eternității., a mai adăugat suveranistul, potrivit Realitatea Plus.

Ce spune Călin Georgescu despre Bruxelles

Georgescu a accentuat impactul devastator asupra tineretului, femeilor, pensionarilor și militarilor. El a menționat că aceste grupuri sunt cele mai afectate de politicile economice defectuoase, care nu le oferă susținerea necesară pentru a se dezvolta și a contribui activ la societate. De asemenea, un alt aspect criticat de Georgescu este cedarea voinței naționale în fața deciziilor impuse de Bruxelles. El a susținut că suveranitatea României este pusă în pericol de către clasa politică actuală, care prioritizează directivele externe în detrimentul intereselor naționale.

„Ați compromis șansele femeilor nobile și harnice din această țară care, de altfel, sunt majoritatea și ați promovat țiitoarele de partid cu competențe de canapea.

Ați compromis ideea de suveranitate măturând pe jos cu voința unui popor, voință pe care ați înlocuit-o cu deciziile stăpânilor voștri de la Bruxelles. Apropo, Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal.

Ați compromis ideea de demnitate pentru milioane de pensionari și militari cărora le-ați aruncat promisiuni de teamă, atât cât să tacă și să vă voteze la alegeri. Pensia și indemnizația de militari nu sunt favoruri sunt drepturi, iar poporului român nu îi faci o concesie, ci îi dai ce i se cuvine. Voi nu le-ați dat nimic și nu ați dat nimic poporului român. 

Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot. Și eu spun așa: ajunge”, a mai declarat Călin Georgescu la ieșirea din sediul Poliției Ilfov.

Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Politică
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
Politică
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)
Politică
Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)
PSD analizează participarea la guvernare. Care sunt șansele să plece din Coaliție. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Politică
PSD analizează participarea la guvernare. Care sunt șansele să plece din Coaliție. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
Politică
Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
Politică
PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
Politică
Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Politică
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Ultima oră
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:07 - Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
14:22 - Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
14:18 - FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială din 2026. Solicitarea a venit din partea fotbaliștilor