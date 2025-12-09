B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)

Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)

Adrian A
09 dec. 2025, 13:19
Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce a discutat Grindeanu cu Bolojan
  2. Scandal în Parlament. PSD și AUR au cerut demisia Dianei Buzoianu
  3. Apărarea Dianei Buzoianu și intervenția premierului

Liderul PSD, Sorin Grindeanu vrea să o scoată pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, din Guvern în urma crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița. Grindeanu a discutat cu premierul Ilie Bolojan.

Ce a discutat Grindeanu cu Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu vrea să îi forțeze mâna lui Ilie Bolojan să o dea afară pe Buzoianu.

„O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa.”, a spus preşedintele PSD.

Și s-a ținut de cuvânt. Sorin Grindeanu a mers la Palatul Victoria și a cerut demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Asta se pare că a fost dorința celor mai mulți PSD-iști în ședința Biroului Național al partidului.

„Corneliu Ștefan (Dâmbovița): Suntem în a 12-a zi în care oamenii nu au apă potabilă. Este foarte grav. Și văd că doamna de la USR, de la Mediu, se ține de jocuri politice la București.
Nistor (Hunedoara): Nu se poate, domnule! Să plece odată și să își asume dezastrul. Chiar vrea să fie focar de infecție acolo?!
Pucheanu (Galați): Eu sunt scandalizat că a numit politruci de la USR de sus până jos în Apele Române și acum tot ea are tupeu să facă scandal.
Grindeanu: Voi avea astăzi o discuție cu Bolojan. Doamna Buzoianu trebuie să plece.” sunt doar câteva din părerile liderilor PSD.

Scandal în Parlament. PSD și AUR au cerut demisia Dianei Buzoianu

Solicitarea ca Buzoianu să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR. Într-o ședință tensionată, discursul Dianei Buzoianu a fost întrerupt de membri ai opoziției care au scandat „demisia”. PSD s-a alăturat acestor solicitări, acuzând-o pe Buzoianu de incompetență.

Sorin Grindeanu a declarat: „Este inacceptabil ca un ministru să nu își asume responsabilitatea pentru o criză de asemenea proporții. Cetățenii au dreptul la apă potabilă, iar guvernul trebuie să răspundă pentru eșecurile sale.”

Apărarea Dianei Buzoianu și intervenția premierului

Cu toate acestea, Diana Buzoianu a refuzat să demisioneze, afirmând că problemele sunt rezultatul unei infrastructuri vechi și al unei gestionări defectuoase de către autoritățile locale și compania Apele Române. Ea a subliniat că ministerul său a luat măsuri pentru a remedia situația și a asigura aprovizionarea cu apă în regim de urgență.

„Nu voi demisiona pentru că nu este vina mea. Am făcut tot ce a fost posibil pentru a gestiona această criză.” a declarat Buzoianu.

Premierul Ilie Bolojan a intervenit în apărarea ministrului, afirmând că demiterea acesteia nu ar rezolva problemele structurale ale sistemului de apă din România.

„Diana Buzoianu a lucrat neobosit pentru a soluționa această criză. Problemele sunt mai adânci și necesită o reformă sistemică, nu doar schimbări de personal.” a spus Bolojan.

Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Politică
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Politică
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
Politică
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
PSD analizează participarea la guvernare. Care sunt șansele să plece din Coaliție. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Politică
PSD analizează participarea la guvernare. Care sunt șansele să plece din Coaliție. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
Politică
Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
Politică
PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
Politică
Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Politică
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Ultima oră
15:55 - Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:09 - Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
15:07 - Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente