Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)

Liderul PSD, Sorin Grindeanu vrea să o scoată pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, din Guvern în urma crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița. Grindeanu a discutat cu premierul Ilie Bolojan.

Ce a discutat Grindeanu cu Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu vrea să îi forțeze mâna lui Ilie Bolojan să o dea afară pe Buzoianu.

„O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa.”, a spus preşedintele PSD.

Și s-a ținut de cuvânt. Sorin Grindeanu a mers la Palatul Victoria și a cerut demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Asta se pare că a fost dorința celor mai mulți PSD-iști în ședința Biroului Național al partidului.

„Corneliu Ștefan (Dâmbovița): Suntem în a 12-a zi în care oamenii nu au apă potabilă. Este foarte grav. Și văd că doamna de la USR, de la Mediu, se ține de jocuri politice la București.

Nistor (Hunedoara): Nu se poate, domnule! Să plece odată și să își asume dezastrul. Chiar vrea să fie focar de infecție acolo?!

Pucheanu (Galați): Eu sunt scandalizat că a numit politruci de la USR de sus până jos în Apele Române și acum tot ea are tupeu să facă scandal.

Grindeanu: Voi avea astăzi o discuție cu Bolojan. Doamna Buzoianu trebuie să plece.” sunt doar câteva din părerile liderilor PSD.

Scandal în Parlament. PSD și AUR au cerut demisia Dianei Buzoianu

Solicitarea ca Buzoianu să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când au cerut demisia ministrului USR. Într-o ședință tensionată, discursul Dianei Buzoianu a fost întrerupt de membri ai opoziției care au scandat „demisia”. PSD s-a alăturat acestor solicitări, acuzând-o pe Buzoianu de incompetență.

Sorin Grindeanu a declarat: „Este inacceptabil ca un ministru să nu își asume responsabilitatea pentru o criză de asemenea proporții. Cetățenii au dreptul la apă potabilă, iar guvernul trebuie să răspundă pentru eșecurile sale.”

Apărarea Dianei Buzoianu și intervenția premierului

Cu toate acestea, Diana Buzoianu a refuzat să demisioneze, afirmând că problemele sunt rezultatul unei infrastructuri vechi și al unei gestionări defectuoase de către autoritățile locale și compania Apele Române. Ea a subliniat că ministerul său a luat măsuri pentru a remedia situația și a asigura aprovizionarea cu apă în regim de urgență.

„Nu voi demisiona pentru că nu este vina mea. Am făcut tot ce a fost posibil pentru a gestiona această criză.” a declarat Buzoianu.

Premierul Ilie Bolojan a intervenit în apărarea ministrului, afirmând că demiterea acesteia nu ar rezolva problemele structurale ale sistemului de apă din România.

„Diana Buzoianu a lucrat neobosit pentru a soluționa această criză. Problemele sunt mai adânci și necesită o reformă sistemică, nu doar schimbări de personal.” a spus Bolojan.