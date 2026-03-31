Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar"

Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”

Ana Maria
31 mart. 2026, 11:57
Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: Este foarte clar
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce declarații a făcut Georgescu despre Guvern
  2. Ce acuzații aduce Călin Georgescu actualei guvernări
  3. Ce urmează pentru Călin Georgescu

Reacție explozivă în fața susținătorilor. Călin Georgescu a ajuns marți dimineață la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în primul dosar penal în care a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General. La ieșire, acesta a făcut declarații în fața susținătorilor, lansând critici dure la adresa actualei guvernări.

Reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce declarații a făcut Georgescu despre Guvern

Călin Georgescu a transmis un mesaj extrem de critic:

Mesajul meu astăzi este următorul. Cu actualul guvern, statul român moare, nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinlăutru. Alocația pentru un copil al națiunii române este 292 pe lună, în comparație cu alocația pentru un copil ucrainean, refugiat cu familia, este tot de 292 de pe lună, dar familia primește în plus 3.200 lei pe lună. Diurna unui parlamentar este român este 700 lei pe zi și de curând România s-a împrumutat de 16 miliarde de euro.

România s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă, din programul SAFE. Este interesant că importanți membri ai coaliției au aflat și ei din presă, iar industria militară din România, cea de apărare, este ignorată„, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Ce acuzații aduce Călin Georgescu actualei guvernări

Fostul candidat a continuat seria criticilor, acuzând actuala clasă politică de lipsă de responsabilitate:

Prin aceste puține exemple spun următorul lucru: prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu cred în această țară și nu cred în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că, sub această formă, se poate spune astfel: toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român.

Și noi spunem astăzi: ajunge! Pentru că România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment, iar țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii din funcții.

Așadar, vrem un guvern responsabil, care lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor. Vrem o clasă politică loială țării, nu intereselor străine. Și vrem un viitor sigur, unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug.

Ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și nu din nostalgie, pentru că nu suntem supuși nimănui. Suntem oameni liberi și demni, descendenți ai unei istorii mărețe. Suntem un popor viteaz, al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoe Basarab, care a spus așa: „Să stăm, fraților, în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă„, a mai adăugat el, potrivit Știripesurse.

Ce urmează pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu urmează să se prezinte din nou în fața instanței. Joi, 2 aprilie, acesta este așteptat la Curtea de Apel București, în cel de-al doilea dosar penal în care este trimis în judecată.

În această cauză, el este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Anterior, săptămâna trecută, acesta s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 pentru stabilirea măsurii controlului judiciar.

Daniel Zamfir tună și fulgeră. Cere ca Diana Buzoianu să plece din Guvern, „poate odată cu premierul Bolojan". Ce acuzații aduce
Politică
Daniel Zamfir tună și fulgeră. Cere ca Diana Buzoianu să plece din Guvern, „poate odată cu premierul Bolojan”. Ce acuzații aduce
Surse: Tensiuni tot mai mari între PSD și PNL. Nicușor Dan îl convoacă pe Sorin Grindeanu la Cotroceni, în plină criză în Coaliție
Politică
Surse: Tensiuni tot mai mari între PSD și PNL. Nicușor Dan îl convoacă pe Sorin Grindeanu la Cotroceni, în plină criză în Coaliție
Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului privind prețul carburanților: „Nu vreau eu să dau speranțe" (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului privind prețul carburanților: „Nu vreau eu să dau speranțe” (VIDEO)
Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume
Politică
Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume
Bolojan: Există un acord al coaliţiei pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională
Politică
Bolojan: Există un acord al coaliţiei pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională
Lider AUR: „Dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă. Domnule, e ușor de făcut" (VIDEO)
Politică
Lider AUR: „Dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă. Domnule, e ușor de făcut” (VIDEO)
Ilie Bolojan susține că nu mai are energie să se ocupe de atacurile PSD: „E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece"
Politică
Ilie Bolojan susține că nu mai are energie să se ocupe de atacurile PSD: „E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece”
Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
Politică
Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
