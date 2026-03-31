Reacție explozivă în fața susținătorilor. Călin Georgescu a ajuns marți dimineață la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în primul dosar penal în care a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General. La ieșire, acesta a făcut declarații în fața susținătorilor, lansând critici dure la adresa actualei guvernări.

Reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce declarații a făcut Georgescu despre Guvern

Călin Georgescu a transmis un mesaj extrem de critic:

„Mesajul meu astăzi este următorul. Cu actualul guvern, statul român moare, nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinlăutru. Alocația pentru un copil al națiunii române este 292 pe lună, în comparație cu alocația pentru un , refugiat cu familia, este tot de 292 de pe lună, dar familia primește în plus 3.200 lei pe lună. Diurna unui parlamentar este român este 700 lei pe zi și de curând România s-a împrumutat de 16 miliarde de euro.

România s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă, din programul SAFE. Este interesant că importanți membri ai coaliției au aflat și ei din presă, iar industria militară din România, cea de apărare, este ignorată„, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Ce acuzații aduce Călin Georgescu actualei guvernări

Fostul candidat a continuat seria criticilor, acuzând actuala clasă politică de lipsă de responsabilitate:

„Prin aceste puține exemple spun următorul lucru: prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu cred în această țară și nu cred în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că, sub această formă, se poate spune astfel: toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român.

Și noi spunem astăzi: ajunge! Pentru că România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment, iar țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii din funcții.

Așadar, vrem un guvern responsabil, care lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor. Vrem o clasă politică loială țării, nu intereselor străine. Și vrem un viitor sigur, unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug.

Ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și nu din nostalgie, pentru că nu suntem supuși nimănui. Suntem oameni liberi și demni, descendenți ai unei istorii mărețe. Suntem un popor viteaz, al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoe Basarab, care a spus așa: „Să stăm, fraților, în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă„, a mai adăugat el, potrivit Știripesurse.

Ce urmează pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu urmează să se prezinte din nou în fața instanței. Joi, 2 aprilie, acesta este așteptat la , în cel de-al doilea dosar penal în care este trimis în judecată.

În această cauză, el este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Anterior, săptămâna trecută, acesta s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 pentru stabilirea măsurii controlului judiciar.