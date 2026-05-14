Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR

Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR

Adrian A
14 mai 2026, 13:49
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Adel Al Haddad
Cuprins
  1. Grindeanu descoperă „PNRR-ul pierdut”
  2. „Nu am primit nimic” – dar era la masă când se împărțeau proiectele
  3. Schimbare de poziție după căderea Guvernului Bolojan

Într-un nou episod din disputele politice de la vârf, Sorin Grindeanu a transmis o scrisoare în care reclamă că nu ar fi fost informat despre situația proiectelor finanțate prin PNRR, ridicând întrebări despre modul în care au fost gestionate fondurile europene.

Grindeanu descoperă „PNRR-ul pierdut”

După perioada în care PSD a fost parte din deciziile executive, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, adoptă acum o poziție de control și verificare, cerând explicații pentru proiecte gestionate chiar în perioadele în care partidul său avea influență directă.

Concret, șeful PSD îi solicită de urgență ministrului interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să-i trimită lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament, pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR.

„Nu am primit nimic” – dar era la masă când se împărțeau proiectele

Deși mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susține demersurile Guvernului, constat, cu regret și surprindere, că atât în calitate de președinte al Camerei Deputaților, cât și de președinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe care îl conduceți.

Subliniez că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR și nu mi-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedură parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedură parlamentară.

În sprijinul angajamentului asumat față de președintele României și al cooperării loiale dintre Parlament și Guvern, vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament, pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR”, scrie Grindeanu în documentul trimis lui Pîslaru.

Schimbare de poziție după căderea Guvernului Bolojan

Demersul lui Grindeanu vine după criza politică în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, chiar de către PSD, iar social-democrații par să se repoziționeze rapid în spațiul politic.

În perioada anterioară, liderii coaliției participau împreună la discuții despre exact aceleași teme – inclusiv PNRR și SAFE – în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

