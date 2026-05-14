B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » România, lovită de un ciclon. ANM avertizează: când se strică vremea în toată țara și ce fenomene meteo severe urmează

România, lovită de un ciclon. ANM avertizează: când se strică vremea în toată țara și ce fenomene meteo severe urmează

Ana Maria
14 mai 2026, 14:26
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
România, lovită de un ciclon. ANM avertizează: când se strică vremea în toată țara și ce fenomene meteo severe urmează
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. România, lovită de un nou ciclon. Cum se schimbă vremea în următoarele zile
  2. Când ajung vijeliile și ploile abundente în toată țara
  3. Ce s-a întâmplat cu vremea în ultimele zile

România intră sub influența unui nou ciclon care va aduce o schimbare accentuată a vremii în următoarele zile. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va intensifica treptat, cu episoade de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, primele efecte mai serioase vor fi resimțite din weekend, când sudul țării va fi lovit de fenomene meteo severe. De la începutul săptămânii viitoare, aria afectată se va extinde în cea mai mare parte a României, iar ploile consistente vor domina tabloul meteorologic.

România, lovită de un nou ciclon. Cum se schimbă vremea în următoarele zile

Până la finalul acestei săptămâni, temperaturile vor mai crește ușor, însă meteorologii spun că această încălzire va fi temporară.

„Astăzi și mâine contăm pe temperaturi ușor în creștere față de zilele anterioare. Astăzi, un ecart în întreaga țară între 14 până la 21 de grade. Mâine deja 19-25 de grade, inclusiv în Capitală, o maximă în jurul a 24-25 de grade. În următoarele două zile vor mai fi posibile și precipitații la nivel local. Din punctul de vedere al candidaților, valori de 10-15 litri pe metru pătrat, vânt cu intensificări ușoare.”, a declarat șefa ANM, potrivit Antena 3 CNN.

Când ajung vijeliile și ploile abundente în toată țara

Conform prognozei ANM, de sâmbătă vremea devine tot mai instabilă, iar de luni fenomenele severe se vor extinde în majoritatea regiunilor.

„Însă, începând de sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va accentua și pe fondul creșterii temperaturilor 20-27 de grade Celsius, posibil în sudul extrem, iar în jumătatea de sud a țării cantitățile de apă pot fi însemnate.

Vorbim posibil și de vijelii și căderi de grindină, iar acest aspect al fenomenelor de instabilitate din punct de vedere meteorologic va fi de interes atât la finalul săptămânii, cât și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la jumătatea acesteia, când în bună parte din țară precipitațiile vor fi prezente, aversele vor fi însemnate cantitativ, fie că vorbim la început de partea de jumătatea sudică a țării, apoi în vest, în sud, ulterior în jumătatea estică a țării.

Așadar, o lună mai cel puțin până în jurul datei de 23 bogată în precipitații”, a conchis Elena Mateescu.

Ce s-a întâmplat cu vremea în ultimele zile

Schimbările bruște de temperatură s-au făcut deja simțite în România. La începutul săptămânii, în unele zone din sud s-au înregistrat maxime de până la 26 de grade Celsius, în timp ce în alte regiuni temperaturile au urcat până la 22 de grade.

Ulterior, vremea s-a răcit brusc. Ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au afectat mai multe localități, iar în zonele montane precipitațiile s-au transformat în ninsoare.

Tags:
Citește și...
Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă
Meteo
Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă
ANM avertizează asupra vântului puternic în mai multe regiuni din țară. Rafalele pot ajunge la 80 km/h
Meteo
ANM avertizează asupra vântului puternic în mai multe regiuni din țară. Rafalele pot ajunge la 80 km/h
Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
Meteo
Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
Furtunile au făcut ravagii în România. Unde a lovit grindina în plin și cât mai durează avertizarea meteo
Meteo
Furtunile au făcut ravagii în România. Unde a lovit grindina în plin și cât mai durează avertizarea meteo
Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
Meteo
Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Meteo
Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
Meteo
ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)
Meteo
Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)
Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate
Meteo
Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Meteo
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Ultima oră
16:28 - Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
16:24 - Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
16:16 - Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
16:10 - Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
15:59 - Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
15:52 - Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
15:51 - 130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
15:40 - Mihai Mărgineanu, replică la acuzațiile primite după ce s-a plâns de taxe: „Caragiale a murit. Nu e nevoie să-l înjurați că nu mai aude”
15:31 - Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro
15:14 - Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, zona Hanul lui Manuc, s-a încheiat. Construcții Erbașu: „Circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă” (FOTO)