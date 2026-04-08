B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » „Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi

Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 20:52
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Dialoguri alese cu Mihai / YouTube
Cuprins
  1. Cum a apărat Dan numirile de procurori-șefi
  2. CTP, reacție după conferința lui Nicușor Dan

Gazetarul Cristian Tudor Popescu s-a arătat revoltat după conferința în care președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele privind numirea noilor procurori-șefi. Aproape toată conferința, Dan s-a chinuit să explice de ce propunerile nu sunt ale PSD, iar el i-a acceptat pe procurorii respectivi, deși în trecut îi criticase.

Cum a apărat Dan numirile de procurori-șefi

„Eu sper că oamenii care m-au susținut sunt oameni care înțeleg argumente. Sunt foarte optimist că se vor uita cu mare atenție la argumente”, a afirmat Dan, în cadrul unei lungi conferințe.

El a explicat de ce propunerile de procurori-șefi, pe care tocmai le-a acceptat, nu aparțin PSD-ului: „Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministru, iar ministrul, de la PSD, să trimită propunerea la președinte. Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”.

Nicușor Dan a explicat și de ce i-a acceptat pe Voineag și Florența, deși îi criticase în trecut:

„Ce le-am reproșat domnilor Voineag și Florența au fost în esență două lucruri – că pe chestiuni cum ar fi „CSM refuză numirea unor procurori importanți la Secția specială pentru magistrați” sau pe hotărâri obligatorii ale ICCJ sau pe relația cu polițiștii judiciari care ajută Parchetul, pe diferite echipamente fără de care nu poți să faci o cercetare într-un telefon.

Pe aceste chestiuni, noi nu am auzit în spațiul public o poziție fermă a domnilor Voineag și Florența, care să spună „activitatea noastră este ineficientă din aceste cauze”. A doua critică, mai importantă: cetățeanul nu vede că DNA se luptă cu adevărat cu marea corupție. Sunt oameni care cumva au structurat activitatea Parchetelor pe care le-au condus și au o anumită expertiză în a gestiona multe lucruri deodată. Această expertiză poate să fie utilă din poziția de adjunct, fără să fie persoana care ia deciziile”.

CTP, reacție după conferința lui Nicușor Dan

Cristian Tudor Popescu a criticat dur ieșirea președintelui și s-a întrebat cam cât de tâmpiți ne crede Nicușor Dan de și-a permis să vină în fața noastră cu asemenea ”argumente”.

„Cam cât de idioți suntem

Președintele Dan și-a început discursul de astă-seară, în fața presei, cu o logicăreală tâmpă, însoțită de hlizeala pe care o credeam dispărută: cică Giovanni Falcone, dacă ar veni să candideze la șefia unui Parchet de la noi, ar trebui să-și depună dosarul la ministrul Justiției (a zis cineva că nu?) și „Giovanni Falcone nu e pesedist”. Dar cine a zis că este? Ce caută în propoziție Falcone? Problema e că ministrul Justiției este pesedist, plagiator, executant întocmai și la timp al poruncilor Partidului!

Nu mai am putere să fac analiza critică a șirului înfiorător de prostiri în față și coimăneli care au urmat. Ca susținător în alegeri și votant al dlui Dan, n-o să-l întreb caragialește: „Amice, ești idiot?”, că acum e președinte, dar pot să-l întreb, ca pe un matematician: cam cât ați calculat că suntem de idioți cei care v-am votat?”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Tags:
USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
Ultima oră
