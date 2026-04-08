Acasa » Politică » Nicușor Dan apără numirile noilor procurori-șefi: „Dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează?” (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 20:05
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor șefi de Parchete. A acceptat 7 dintre cele 8 propuneri de procurori-șefi înaintate de Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției. Dan a insistat că a luat deciziile cu capul său, cântărind argumentele, și acestea nu sunt propunerile PSD.

„Eu sper că oamenii care m-au susținut sunt oameni care înțeleg argumente. Sunt foarte optimist că se vor uita cu mare atenție la argumente”, a afirmat Dan.

Dan, despre noii procurori-șefi: Nu sunt propunerile PSD

„Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministru, iar ministrul, de la PSD, să trimită propunerea la președinte. Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”, a mai declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe.

Întrebat dacă a avut, totuși, o consultare cu liderii coaliției, președintele a răspuns: „Nu. Eu am un atribut constituțional să mă pronunț pe chestiunile astea. Tot procesul a început cu un act de voință al procurorului care și-a asumat să vrea să ocupe o funcție de conducere. Dacă vrei să te lupți cu mafia, ai curajul și prezintă-te în fața unei comisii”.

Întrebat dacă are garanția că aceste numiri nu se află sub influența PSD, Dan a răspuns: „Eu am garanția că această alegere este bună față de momentul pe care îl trăim. Vă întreb și eu ceva, dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează? Cei care spuneau că sunt marioneta lui Matei Păun și predau România Rusiei, pe ei cine-i penalizează?”.

Citește și...
Nicușor Dan îl critică pe Viktor Orban și mecanismul de unanimitate din UE: „Este inadmisibil.”
Politică
Nicușor Dan îl critică pe Viktor Orban și mecanismul de unanimitate din UE: „Este inadmisibil.”
Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”
Politică
Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea procurorilor-șefi: A acceptat 7 din 8 propuneri / Aștept ca Parchetele să-și facă treaba / Nu sunt propunerile PSD (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea procurorilor-șefi: A acceptat 7 din 8 propuneri / Aștept ca Parchetele să-și facă treaba / Nu sunt propunerile PSD (VIDEO)
Bolojan anunţă 5 direcţii strategice privind piaţa energiei: Revizuim indicatorii de performanță pentru conducerile companiilor de stat. Cine nu performează e înlocuit (VIDEO)
Politică
Bolojan anunţă 5 direcţii strategice privind piaţa energiei: Revizuim indicatorii de performanță pentru conducerile companiilor de stat. Cine nu performează e înlocuit (VIDEO)
Foste ambasade ale României în Africa, ocupate abuziv de persoane care nici nu plătesc chirie. Ministra Oana Țoiu a explicat cum am ajuns aici și ce măsuri a luat (VIDEO)
Politică
Foste ambasade ale României în Africa, ocupate abuziv de persoane care nici nu plătesc chirie. Ministra Oana Țoiu a explicat cum am ajuns aici și ce măsuri a luat (VIDEO)
Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
Politică
Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
UPDATE: Anunțul SRI după destructurarea rețelei de spionaj cibernetic a Rusiei: atacurile vizau România și alte țări europene
Politică
UPDATE: Anunțul SRI după destructurarea rețelei de spionaj cibernetic a Rusiei: atacurile vizau România și alte țări europene
UDMR se distanțează de PSD. Critici pentru încercările lui Sorin Grindeanu de a-l da jos pe Ilie Bolojan. De ce se tem, de fapt, oamenii lui Kelemen Hunor
Politică
UDMR se distanțează de PSD. Critici pentru încercările lui Sorin Grindeanu de a-l da jos pe Ilie Bolojan. De ce se tem, de fapt, oamenii lui Kelemen Hunor
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
Economic
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
Bolnavii cronici cer CCR să grăbească decizia pe OUG privind neplata primei zile de concediu medical. Controversata măsură lovește în pacienții vulnerabili
Politică
Bolnavii cronici cer CCR să grăbească decizia pe OUG privind neplata primei zile de concediu medical. Controversata măsură lovește în pacienții vulnerabili
Ultima oră
20:23 - Nicușor Dan îl critică pe Viktor Orban și mecanismul de unanimitate din UE: „Este inadmisibil.”
19:55 - Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”
19:40 - Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
19:23 - Fatih Terim, scrisoare emoționantă de rămas-bun pentru Mircea Lucescu. Ce a scris despre relația și respectul dintre ei
19:06 - Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea procurorilor-șefi: A acceptat 7 din 8 propuneri / Aștept ca Parchetele să-și facă treaba / Nu sunt propunerile PSD (VIDEO)
18:59 - O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația
18:31 - Bolojan anunţă 5 direcţii strategice privind piaţa energiei: Revizuim indicatorii de performanță pentru conducerile companiilor de stat. Cine nu performează e înlocuit (VIDEO)
18:20 - Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
18:08 - Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu
17:49 - Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”