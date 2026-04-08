Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru de Parchete. A acceptat 7 dintre cele 8 propuneri de procurori-șefi înaintate de Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției. Dan a insistat că a luat deciziile cu capul său, cântărind argumentele, și acestea nu sunt propunerile PSD.

„Eu sper că oamenii care m-au susținut sunt oameni care înțeleg argumente. Sunt foarte optimist că se vor uita cu mare atenție la argumente”, a afirmat Dan.

Dan, despre noii procurori-șefi: Nu sunt propunerile PSD

„Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministru, iar ministrul, de la PSD, să trimită propunerea la președinte. Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”, a mai declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe.

Întrebat dacă a avut, totuși, o consultare cu liderii coaliției, președintele a răspuns: „Nu. Eu am un atribut constituțional să mă pronunț pe chestiunile astea. Tot procesul a început cu un act de voință al procurorului care și-a asumat să vrea să ocupe o funcție de conducere. Dacă vrei să te lupți cu mafia, ai curajul și prezintă-te în fața unei comisii”.

Întrebat dacă are garanția că aceste numiri nu se află sub influența PSD, Dan a răspuns: „Eu am garanția că această alegere este bună față de momentul pe care îl trăim. Vă întreb și eu ceva, dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează? Cei care spuneau că sunt marioneta lui Matei Păun și predau România Rusiei, pe ei cine-i penalizează?”.