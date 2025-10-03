Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, până la sfârșitul anului 2026, pensiile și salariile din sectorul public vor rămâne înghețate. Întrebat, vineri, la Prima TV, dacă intenționează să majoreze veniturile înainte de rotativa guvernamentală, acesta a explicat că măsurile de creștere pot fi aplicate doar în condițiile unei discipline bugetare stricte.

Ce anunț a făcut Ilie Bolojan despre pensiile și salariile din sectorul public

„Conform deciziilor pe care le-am luat, până la sfârşitul anului 2026, salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. În condiţiile în care, la finalul anului 2026, România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranţă, vor fi condiţii pentru ca salarizarea în sectorul public şi pensiile să fie majorate, probabil, pe baza unui calcul care ţine cont de rata inflaţiei, care ţine cont de capacitatea de a suporta aceste creşteri într-o variantă sustenabilă”, a declarat Bolojan, potrivit Știri pe Surse.

Șeful a atras atenția că orice creștere nesustenabilă de venituri poate duce la dezechilibre majore în economie.

„Şi ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forţaţi să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis şi, într-o formă sau alta, prin corecţii guvernamentale, astea sunt corecţii relativ controlate sau necontrolat, prin nişte inflaţii care nu mai sunt ţinute sub control sau pentru o incapacitate de plată, economia reală îţi corectează derapajele”, a explicat premierul.

Ce spune Ilie Bolojan despre banii de la bugetul de stat

În opinia sa, bugetului nu pot fi mai mari decât ceea ce se colectează din taxe și impozite.

„Noi nu putem avea mai mulţi bani, de exemplu, la bugetul de stat, decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe şi impozite de la oamenii care lucrează în România. Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat, să asigurăm asistenţa socială, să facem investiţii, să avem servicii de sănătate mai bune sau de educaţie, înseamnă că ori avem mai mulţi oameni în economie, asta e un lucru foarte important şi trebuie să facem, avem prea puţini oameni în economie, sau impozităm mai mulţi de la cei care lucrează, dar nu putem avea mai mult şi soluţia nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit şi, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulţi oameni în economie”, a conchis Ilie Bolojan.