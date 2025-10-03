B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a anunțat când vor crește pensiile și salariile în România: „Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat”

Ilie Bolojan a anunțat când vor crește pensiile și salariile în România: „Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat”

Ana Maria
03 oct. 2025, 20:31
Ilie Bolojan a anunțat când vor crește pensiile și salariile în România: Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce anunț a făcut Ilie Bolojan despre pensiile și salariile din sectorul public
  2. Ce spune Ilie Bolojan despre banii de la bugetul de stat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, până la sfârșitul anului 2026, pensiile și salariile din sectorul public vor rămâne înghețate. Întrebat, vineri, la Prima TV, dacă intenționează să majoreze veniturile înainte de rotativa guvernamentală, acesta a explicat că măsurile de creștere pot fi aplicate doar în condițiile unei discipline bugetare stricte.

Ce anunț a făcut Ilie Bolojan despre pensiile și salariile din sectorul public

„Conform deciziilor pe care le-am luat, până la sfârşitul anului 2026, salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. În condiţiile în care, la finalul anului 2026, România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranţă, vor fi condiţii pentru ca salarizarea în sectorul public şi pensiile să fie majorate, probabil, pe baza unui calcul care ţine cont de rata inflaţiei, care ţine cont de capacitatea de a suporta aceste creşteri într-o variantă sustenabilă”, a declarat Bolojan, potrivit Știri pe Surse.

Șeful Guvernului a atras atenția că orice creștere nesustenabilă de venituri poate duce la dezechilibre majore în economie.

„Şi ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forţaţi să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis şi, într-o formă sau alta, prin corecţii guvernamentale, astea sunt corecţii relativ controlate sau necontrolat, prin nişte inflaţii care nu mai sunt ţinute sub control sau pentru o incapacitate de plată, economia reală îţi corectează derapajele”, a explicat premierul.

Ce spune Ilie Bolojan despre banii de la bugetul de stat

În opinia sa, veniturile bugetului nu pot fi mai mari decât ceea ce se colectează din taxe și impozite.

„Noi nu putem avea mai mulţi bani, de exemplu, la bugetul de stat, decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe şi impozite de la oamenii care lucrează în România. Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat, să asigurăm asistenţa socială, să facem investiţii, să avem servicii de sănătate mai bune sau de educaţie, înseamnă că ori avem mai mulţi oameni în economie, asta e un lucru foarte important şi trebuie să facem, avem prea puţini oameni în economie, sau impozităm mai mulţi de la cei care lucrează, dar nu putem avea mai mult şi soluţia nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit şi, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulţi oameni în economie”, a conchis Ilie Bolojan.

Tags:
Citește și...
George Simion a prezentat un contraraport la raportul prezentat de Nicușor Dan privind anularea alegerilor. Ce acuzații aduce: “Va fi tradus în toate limbile”
Politică
George Simion a prezentat un contraraport la raportul prezentat de Nicușor Dan privind anularea alegerilor. Ce acuzații aduce: “Va fi tradus în toate limbile”
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul sârb. Documentul important semnat de cei doi miniștri (VIDEO)
Politică
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul sârb. Documentul important semnat de cei doi miniștri (VIDEO)
Simion și-a anulat abonamentul la Netflix: „Îi îndemn pe toți să facă la fel”. Reacțiile ironice din online (FOTO)
Politică
Simion și-a anulat abonamentul la Netflix: „Îi îndemn pe toți să facă la fel”. Reacțiile ironice din online (FOTO)
Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: „Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: „Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede” (VIDEO)
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Politică
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională” (VIDEO)
Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO)
Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
Politică
Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
Ultima oră
21:01 - Trump vrea propriul război în Caraibe. Armata americană ar putea ocupa porturi și aeroporturi în Venezuela
20:59 - Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni
20:41 - Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
20:25 - Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
20:20 - Justiția mai salvează un mare fugar. Curtea de Apel București a decis că Alina Bica și-a ispășit sentința, deși n-a stat nici o zi la închisoare
19:59 - Reacția unei turiste din Namibia, după ce un ciclon a lovit România și a adus ninsori şi vijelii
19:58 - Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
19:37 - Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
19:27 - Scenariu de blackout în România, după ce autoritățile noastre au dat o țeapă de 2,6 miliarde Uniunii Europene. Declarațiile uluitoare ale ministrului Bogdan Ivan, pe B1 TV (VIDEO)
19:25 - Mașinile chinezești preferate de români: Sunt mai ieftine, însă, mare atenție la aceste dezavantaje