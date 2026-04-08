Armistițiul din , anunțat în urmă cu câteva ore a influențat și piața europeană a . Prețurile au scăzut cu 20% la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă.

Prețul gazelor a scăzut după armistițiul din Iran

La scurt timp după debutul la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în scădere cu 19,24%. Prețurile au coborât până la 43 de euro pentru un megawatt-oră (MWh). Anterior, acestea au înregistrat o scădere de peste 20%, până la 42,5 euro pentru un MWh.

Acestea au primele urmări după ce anunțul cu privire la armistițiul încheiat între Statele Unite și Iran, pentru următoarele două săptămâni. Teheranul a anunţat negocieri cu partea americană pentru a pune capăt războiului, începând de vineri, fiind de acord să redeschidă Strâmtoarea Ormuz dacă atacurile israeliano-americane încetează. Aproximativ o cincime din ţiţeiul mondial trece prin această cale navigabilă strategică.

„Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni”, a declarat Donald Trump pe platforma sa Truth Social cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

Graţie acestor reduceri de tarife, preţul gazelor se apropie de nivelul de 31,6 euro pentru un MWh. Este pragul ce a fost înregistrat pe 27 februarie, cu o zi înainte ca Statele Unite şi Israelul să înceapă războiul împotriva Iranului. După 28 februarie, cotațiile au explodat, iar prețul gazelor a crescut vertiginos, ajungând până la 72 de euro pentru un MWh.

Prețul petrolului a scăzut la 100 de dolari

Armistițiul din Iran a făcut ca și cotaţia barilului de petrol să scadă cu peste 15% în această dimineață, de miercuri, 8 aprilie. Anunțul venit de la și de la Tehran a relaxat și situația de pe piețele bursiere asiatice, care au crescut la unison, transmite AFP.

„Odată ce Casa Albă a dat înapoi şi a înlocuit escaladarea iminentă cu o încetare condiţionată a focului timp de două săptămâni, piaţa petrolului începe să funcţioneze mai lin şi într-un mod mai echilibrat, odată cu evaporarea primei de risc”, a apreciat Stephen Innes de la SPI Asset Management.

În jurul orei 05:00 GMT, preţul ţiţeiului West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai, referinţa americană, era în scădere cu 14,53%, la 96,54 dolari per baril. Preţul ţiţeiului Brent din Marea Nordului cu livrare în iunie, referinţa globală, a căzut cu 13,13%, până la 94,92 dolari per baril.

„După o perioadă de tensiune ridicată pe pieţe, reacţia imediată este de înţeles: încetarea focului, şi în special redeschiderea parţială a Strâmtorii Ormuz, elimină principalul risc pe termen scurt legat de petrol şi aduce o uşurare semnificativă pentru activele riscante”, a observat Charu Chanana, analist la Saxo Markets.

Armistițiul are urmări pe piețele bursiere

Pe pieţele bursiere asiatice, în jurul orei 05:00 GMT, indicele Nikkei al bursei din Tokyo afişa o creştere de 5,33%, până 55.277 de puncte. În Coreea de Sud, la bursa din Seul, indicele Kospi a crescut cu aproape 7%, la 5.873 de puncte. Bursa de Valori din Taipei a câştigat 4,47%, Sydney 2,66%, iar indicele Hang Seng din Hong Kong – care şi-a reluat tranzacţionarea după un weekend de două zile de sărbătoare – a crescut cu aproximativ 3%.

„Scăderea preţurilor petrolului reduce presiunea asupra sentimentului de risc regional (în Asia), în special pe pieţele cele mai sensibile la şocurile legate de importurile de energie (…) Pieţele bursiere au pur şi simplu nevoie de o pauză”, a mai apreviat Stephen Innes.

Cotaţia aurului s-a redresat odată cu anunţul legat de încetarea focului. În jurul orei 05:00 GMT, metalul preţios a crescut cu 2,30%, ajungând la 4.814 dolari pe uncie. În ultimele săptămâni, aurul a suferit din cauza perspectivei de inflaţie crescută şi de majorare a dobânzilor de către băncile centrale. În paralel, dolarul american a scăzut brusc faţă de euro şi faţă de yen, în concordanţă cu scăderea preţurilor petrolului.

Analiștii manifestă un optimism moderat

Toată lumea este de acord că situația s-ar putea deteriora, chiar dacă armistițiul a intrat în vigoare. Analiștii recomandă în continuare prudenţă în ceea ce priveşte sustenabilitatea acestei perioade de acalmie. Aceștia se tem ca lucurile să nu ia o turnură proastă, mai ales legat de Strâmtoarea Ormuz.

„Pentru ca această evoluţie să fie confirmată, traderii vor avea nevoie de mai mult decât simple declaraţii diplomatice. Vor trebui să vadă o reluare reală a traficului în Strâmtoarea Ormuz. Până când aceasta nu va fi redeschisă în mod vizibil, va fi vorba doar de o relaxare a poziţiilor, mai degrabă decât de o reevaluare durabilă a preţurilor”, a concluzionat Stephen Innes.