Acasa » Politică » Cât de ușor se ajunge la premierul Bolojan. Cum explică șeful PNL Vaslui că l-a băgat pe Fănel Bogos la Palatul Victoria

Adrian A
06 nov. 2025, 17:41
Sursă foto: Agerpres

Șeful PNL Vaslui a explicat cum a ajuns cu afaceristul Fănel Bogos de mână tocmai până în biroul premierului Ilie Bolojan din Palatul Victoria.

Cât de simplu e să ajungi la Ilie Bolojan

Traficul de influență pe care Mihai Barbu l-ar fi încercat la premierul Bolojan este explicat de șeful PNL Vaslui în altfel de termeni. Acesta susține că la dus pe afaceristul Fănel Bogos la prim-ministru să îl evalueze pe afacerist pentru o posibilă colaborare politică. Chiar o candidatură pe o poziție politică.

„Domnul Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui pe care eu l-am cunoscut ca om de afaceri. M-am uitat pe internet și am vazut cifrele de afaceri și am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor.

Am vrut să am cu domnul președinte o discuție politică. Să îi prezint o persoană care ar putea fi evaluată mai târziu pentru o candidatură. Am mers cu domnul Bogos la Guvern.

Am vorbit la Cabinet și am așteptat să îmi spună când are o fereastră pentru a mă putea primi”, a explicat șeful PNL Vaslui pentru Antena 3.

Șeful PNL Vaslui îl apără și pe Bolojan?

Mihai Barbu susține că nici măcar nu a vorbit el cu Ilie Bolojan. Ci a făcut programarea la audiență prin oamenii cabinetului premierului. Greu de crezut, având în vedere că el este și trezorierul PNL, funcția dându-i fir scurt cu Bolojan.

„Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet. E complicat să discut cu dumnealui, mai ales că dumnealui obișnuiește să nu vorbească la telefon să nu scrie mesaje și atunci…e greu.

Premierul a ascultat, așa procedează dumnealui, își face o părere, mai departe nu am mai discutat pe acest subiect.

Noi am făcut o evaluare pe oamenii care au notorietate în Vaslui și nu am hotărât pentru ce anume candidatură. Că e la nivel județean sau nu, nu am hotărât. 15 minute a durat discuția. Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act.„, povestește șeful PNL Vaslui.

Și atunci apare întrebarea de unde răspunsul lui Bolojan: „prea multe bube, nu mă bag”. Răspuns care apare într-o convorbire dintre doi suspecți din dosar, interceptată de procurori .

Cum răspunde Guvernul în scandalul cu șeful PNL Vaslui

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a venit cu precizări suplimentare despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și Fănel Bogos.

„După 15 minute, discuția s-a încheiat. Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată pentru audiențe și a atras atenția că asta reprezintă o faptă prevăzută de lege.

Cu siguranță, nu știa că e o persoană cu probleme. Domnul prim-ministru e deschis să discute cu oameni de afaceri care au diverse chestiuni de discutat. Evident nu i-a promis nimic acestui domn. Nu știu ce i s-a cerut premierului, dar vedem că nu s-a întâmplat absolut nimic”, a spus Dogioiu.

