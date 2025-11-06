B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Guvernul confirmă întâlnirea lui Ilie Bolojan cu Fănel Bogos. Dogioiu a oferit explicații suplimentare: “Nu știa că e o persoană cu probleme” (VIDEO)

Guvernul confirmă întâlnirea lui Ilie Bolojan cu Fănel Bogos. Dogioiu a oferit explicații suplimentare: “Nu știa că e o persoană cu probleme” (VIDEO)

Ana Maria
06 nov. 2025, 14:12
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Guvernul confirmă întâlnirea. De ce a fost solicitată audiența la premier
  2. A existat o altă întâlnire între cei doi?
  3. Guvernul confirmă întâlnirea. Știa premierul că va discuta cu Fănel Bogos?
  4. Cum de apare numele premierului Bolojan în ancheta DNA

Guvernul confirmă întâlnirea. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a venit joi cu precizări suplimentare despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și Fănel Bogos, omul de afaceri reținut de DNA pentru cumpărare de influență și șantaj.

Guvernul a confirmat că întâlnirea dintre Bolojan, Barbu și Bogos a avut loc, într-adevăr, pe 23 septembrie. Însă, întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, nu la sediul din Modrogan al partidului, așa cum susțin unii dintre cei care discută în stenograme, a spus Ioana Dogioiu, joi.

Guvernul confirmă întâlnirea. De ce a fost solicitată audiența la premier

Potrivit acesteia, discuția a fost una extrem de scurtă, iar contextul a fost exclusiv politic.  Dogioiu a explicat că solicitarea de audiență a fost făcută de Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, care a venit însoțit de Fănel Bogos.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul invocat – discuții politice, de organizare la nivelul filialei.

Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore. Nu s-a ieșit din nicio ședință de guvern, nu există ieșirea din ședința de guvern. Eu, personal, nu știu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore. După 15 minute, discuția s-a încheiat. Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată pentru audiențe și a atras atenția că asta reprezintă o faptă prevăzută de lege.

Cu siguranță, nu știa că e o persoană cu probleme. Domnul prim-ministru e deschis să discute cu oameni de afaceri care au diverse chestiuni de discutat. Evident nu i-a promis nimic acestui domn. Nu știu ce i s-a cerut premierului, dar vedem că nu s-a întâmplat absolut nimic”, a spus Dogioiu, potrivit Antena 3 CNN.

A existat o altă întâlnire între cei doi?

Dogioiu a demontat speculațiile privind o a doua discuție.

„Nu a existat și o întâlnire în Modrogan. A fost o singură interacțiune, cea de la Guvern.  Nu se aștepta la o discuție cu domnul Bogos decât pe teme politice.”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Guvernul confirmă întâlnirea. Știa premierul că va discuta cu Fănel Bogos?

”În mod cert premierul nu se aștepta la o discuție cu dl. Bogos pe nicio altă temă decât teme politice”,  a răspuns Dogioiu.

Întrebată fiind dacă Bolojan știa că Barbu va veni cu Bogos, purtătoarea de cuvânt a răspuns: „În Palatul Victoria nu poți să intri fără să ai documentele necesare. Nu știu exact dacă știa. Nu l-am întrebat asta. Dar în mod cert a venit însoțit de domnul Bogos, conform registrului de intrări, este consemnat acolo. Nu a venit clandestin”. 

„Agenda premierului e realizată de cabinetul premierului. Se face solicitarea de intrare în Palatul Victoria, există notele de acces, despre asta e vorba în procedură. Tema discuției nu era o chestiune de afaceri.”, a mai adăugat Dogioiu.

Cum de apare numele premierului Bolojan în ancheta DNA

Numele lui Ilie Bolojan apare în dosarul deschis de DNA privind o presupusă rețea de influență formată din politicieni, foști generali și rezerviști.

Conform documentelor procurorilor, Fănel Bogos ar fi încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, apelând la rețele care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”. Bogos și complicele său, Mihail Aniței, au fost reținuți miercuri seară pentru cumpărare de influență și șantaj.

Tags:
