Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei și fostul ministru al Transporturilor, a discutat într-un interviu pentru G4Media despre principalele probleme ale Bucureștiului care ar trebui rezolvate fără întârziere.

Printre acestea se numără ocuparea ilegală a spațiului public și reorganizarea sistemului de transport, două teme care, în opinia sa, afectează zilnic viața bucureștenilor.

Principalele probleme ale Bucureștiului. Cum afectează spațiul public ocupat ilegal viața pietonilor

Drulă descrie un fenomen răspândit: trotuare ocupate de structuri publicitare fără autorizație, amplasate cu complicitatea unor persoane din instituții publice.

„Sunt chestiunile de spațiu public ocupat ilegal. Chiar acum în campanie am avut un moment, sunt niște reclame ilegale care blochează trotuarele, niște cuburi enorme. Eram la Piața Romană și la un moment dat am zărit acest mare cub de 5m care ocupa cam 60% din lățimea trotuarului și fluxul pietonal docil ocolea prisma. Era reclamă la pe pe această prismă. Am sunat și am aflat că nu, n-are niciun fel de permisiune și a doua a zi au venit de la Poliția Locală București și au ridicat-o”, a precizat el la .

Cătălin Drulă afirmă că astfel de situații sunt frecvente și arată spre posibile legături între firmele de publicitate și membri din Consiliul General.

„E un flagel în tot orașul, spațiul public ocupat cu complicități. Înțeleg că unele complicități duc în Consiliul General, la anumiți consilieri care sunt legați de aceste firme. Ei roagă diverse autorități să mai închidă ochii o vreme. Firme de publicitate stradală. Și ei de multe ori nu sunt beneficiari reali. Dar asta e treaba procurorilor, să investigheze și să vadă cum pun unii un cub acolo, cine a luat banii, cine a plătit și unde să se duc.”, spune Drulă.

Principalele probleme ale Bucureștiului, Ce soluții propune Drulă pentru transportul public din Capitală

Un alt punct important al programului său vizează reorganizarea transportului public. El consideră că STB are nevoie de o reformă similară cu Metrorex, iar soluția ar fi fuziunea celor două companii pentru a eficientiza sistemul.

„STB e o instituție care are nevoie de reformă în aceeași măsură ca Metrorex. Nu e la nivelul de eficiență la care ar trebui. Eu aici văd preluarea metroului la Capitală, fuziunea cu STB, eficientizare în felul acesta, să fie o singură companie. E o singură companie la Viena și în alte capitale europene, în general transportul de suprafață e integrat cu cel din subteran.”, explică Drulă.

Cum vede Cătălin Drulă reducerea subvenției pentru Metrorex

Drulă propune restructurarea modului în care este finanțat metroul. El afirmă că subvenția acordată Metrorex trebuie redusă gradual:

„Pe termen scurt, fac o propunere Guvernului: acea subvenție de un milliard de lei lei anuală pentru Metrorex o vrem doar în primul an, după care să scadă câte 25% anual și în anul cinci ajunge subvenția la zero. Deci, practic, noi vom avea un efect pozitiv”, a mai menționat fostul ministru al Transporturilor.