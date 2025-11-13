B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă cere respectarea dorinței bucureștenilor. „Bucureștenii au votat!" (VIDEO)

Adrian A
13 nov. 2025, 14:12
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală, aduce aminte Parlamentului că are de respectat votul prin care bucureștenii cer buget unic pentru Capitală.

Cătălin Drulă: Bucureștenii merită respect!

Candidatul USR la Primăria Generală cere parlamentarilor să nu uite că bucureștenii au votat un referendum pentru Capitală. Referendum în care au cerut un buget unic pentru Capitală.

„Banii bucureștenilor trebuie să meargă în primul rând către marile proiecte ale orașului: extinderea linie de metrou M5 Eroilor-Universitate-Iancului, reabilitarea marilor bulevarde, modernizarea liniilor de tramvai și construirea unora noi, regenerare urbană extinsă pentru spații publice de calitate.
Acest proiect de lege implementează, la literă, întrebarea din referendumul de anul trecut, votat de bucureșteni. Banii bucureștenilor, taxele și impozite plătite merg direct la Capitală într-un buget unic, de unde ulterior se alocă și sectoarelor.”, spune candidatul USR.

Cătălin Drulă a depus încă de acum aproape trei săptămâni un proiect de implementare a referendumului pentru care au votat bucureștenii, în Parlament. Însă până acum parlamentarii au omis să îl treacă pe ordinea de zi.

„Este sistemul care a fost aplicat până când PSD a decis să ocolească Primăria Capitalei și Consiliul General și să dea bani direct sectoarelor, într-o proporție din ce în ce mai mare. Iar în ultimii ani, o parte din banii bucureștenilor merg anual chiar către Ilfov.

Pe vorbe, toate partidele politice au spus că susțin referendumul propus de Nicușor Dan. Acum au obligația să pună aceste afirmații în practică. Am cerut procedură de urgență în Parlament pentru acest proiect de lege și cer tuturor forțelor politice să adoptăm acest proiect până la alegerile din 7 decembrie, astfel încât bugetul pe 2026 să se facă deja pe noile reguli.”, declară Cătălin Drulă.

