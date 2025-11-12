Cătălin Drulă a discutat despre referendumul pentru bugetul Capitalei. Candidatul USR la Primăria Generală a Bucureștiului a subliniat importanța referendumului, care urmărește realocarea fondurilor către Primăria Generală pentru finanțarea proiectelor majore ale orașului.

a anunțat la Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că proiectul de lege aferent a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES), cu 34 din 40 de voturi, ceea ce marchează un pas important pentru adoptarea sa.

Cum funcționa finanțarea Capitalei înainte de 2001 și ce propune referendumul

Referendumul vizează revenirea la un sistem anterior anului 2001, când Capitala avea un buget unic pentru prioritățile mari, termoficare, transport, linii de tramvai, parcuri, iar sectoarele primeau bugete derivate, împărțite după criterii raționale.

„Avem temele importante pentru oraș, pe buget, să-l punem în aplicare. Azi am și o veste pe care să ți-o dau. Chiar în mașină, pe drum spre depunerea candidaturii, am intrat prin videoconferință în ședința Consiliului Economic și Social. Avizul pe legea privind referendumul l-am obținut cu 34 din 40. Avem aviz pe referendum și ca să previn că cineva de acolo a spus că a încercat să-mi deturneze puțin avizul și eu am un pic idee de unde vine chestia asta, adică de prin zona PSD-ului. a zis ’bună legea, e ce-au votat bucureștenii’.

Nu cred că mai avea nevoie să spună, că dacă s-a votat, s-a votat referendumul, ’dar hai să punem un articol acolo, că nu intră în vigoare în 30 de zile, ci din 2028’, ca și cum ar avea legătură cu ciclul electoral. Bugetul e o chestie anuală. Deci, la următorul buget, îl facem pe noile reguli care erau în vigoare până în 2001, până când Adrian Năstase a făcut șmecheria de a dus banii direct la sectoare, că era Băsescu primar general și erau șase primari de sectoare de la PSD și i-a luat, practic, din atribuții și bugetul, ca să-l lase fără pârghii reale administrative”, a explicat Drulă.

Câți bani se duc acum la Primăria Capitalei și câți la sectoare

„Sistemul ăsta s-a accentuat și s-a dus în rău. Prin 2006, s-a dat legea bugetelor locale, parcă 237/2006. Avea un algoritm care tot nu e la fel de bun ca sistemul pe care l-am votat la referendumul ăla de dinainte de 2001, dar care zicea pe scurt că două treimi din bani, 67% din impozitul pe venit, că asta e sursa majoră de finanțare a orașului, merg la Capitală și o treime se împarte sectoarelor.

Ei bine, regula asta care ar fi cât de cât ok, ar fi fantastică, nu se mai respectă de mulți, mulți ani, și mai ales în ultimii ani de când a fost Nicușor Dan primar, și Guvernul, prin legea bugetului de stat, în fiecare an vine cu o altă formulă. Formula aia ajunge să dea din ce în ce mai puțini bani la Capitală, astfel încât anul ăsta am ajuns la 55% la sectoare și 45% ca la Capitală. Deci nici măcar jumate din impozitul pe venit nu mai merge la Capitală”, a mai adăugat Cătălin Drulă.

Referendumul pentru bugetul Capitalei. De ce este important să susțină parlamentarii această lege

Drulă face apel către parlamentari să susțină această lege pentru a putea fi aplicată în bugetul din 2026.

“Ne-a rămas doar busuiocul de pe pizza pentru Capitală. Cum facem? Păi punem în aplicare referendumul, că Nicușor Dan, exasperat, asta a făcut. A zis dom’le, nu se poate așa, hai să întrebăm poporul bucureștean. Am depus legea pe referendum, așa cum ziceam, avem aviz de la CES, oamenii au fost ok, au dat vot cu 34 din 40. Eu zic că și parlamentarii trebuie să fie și îi invit pe contracandidații mei…

Nu ne mai dăm acum după tufiș. Haideți, spuneți clar că susțineți referendumul. Sunați la partid. Unu-i șef de filială, altu-i prim-vicepreședinte. Săptămâna viitoare o punem în procedură de urgență. O să avem primar general în 7 decembrie, o să vin la primărie și o să avem un buget pe care să lucrăm”, a mai precizat candidatul la Primăria Generală.

Referendumul pentru bugetul Capitalei. De când ar intra în vigoare legea și câți bani s-ar duce la buget

Implementarea referendumului ar putea aduce un plus de aproximativ 5 miliarde de lei anual la bugetul Primăriei Generale, bani esențiali pentru investiții vitale.

“Dacă s-ar vota prin procedură de urgență, ar intra în vigoare pentru bugetul pe 2026. Ce spune asta pe scurt? Spune că avem un singur buget al Capitalei, în care merge pe prioritățile mari, adică rețelele de termoficare, rețelele mari de transport, dezvoltare de linii de tramvai, parcurile, toate destinațiile de cheltuieli pentru care Primăria Capitalei, în prezent, nu are bani. Nu are bani pentru că n-o gestionăm bine, nu știm cum să aibă bani, ci pentru că, efectiv, din pix, Guvernul zice taxele și impozitele bucureștienilor merg la sectoare și, mai nou, de 2 ani, din 2024, inovația inovațiilor, merg și la Ilfov, o parte. De ce? N-a explicat nimeni niciodată, (…)

Punem în aplicare referendumul și ne apucăm de lucrurile mari. Și dacă s-ar aplica regula din legea de bază din 2006, am avea în fiecare an 2 miliarde de lei în plus la Capitală. Dar, aplicând referendumul, per ansamblu, eu am discutat și cu Nicușor Dan, estimarea lui este de 5 miliarde de lei în plus, în total. Cu 5 miliarde de lei, luăm metroul la Capitală, îl întegrăm cu STB, dezvoltăm M5.”, a mai spus Drulă.