Cătălin Drulă critică „festivalul promisiunilor” coaliției PSD-PNL: „Ați sufocat economia în ultimul an și jumătate. Supraimpozitarea a dus la sute de mii de locuri de muncă pierdute”

Liderul USR, Cătălin Drulă, a criticat joi, la votul în plen pentru învestirea Guvernului Ciolacu, programul de guvernare PSD-PNL pe care l-a calificat drept un festival al promisiunilor care nu corespund cu România reală;

„Am auzit un adevărat festival al promisiunilor. Măsura acțiunii unui om politic sunt însă faptele, nu vorbele. Dumneavoastră sunteți la guvernare de un an și jumătate. Astăzi veți prelua doar formal rolul de prim-ministru și scăpați de corvoada de a-l avea pe donul Ciucă în față, dar această guvernare pe care o lăudați și cei de la PSD șic ei de la PNL este la guvernare de un an și jumătate, iar promisiunile făcute acum un an și jumătate au fost încălcate”.

Cătălin Drulă a spus că guvernul Ciucă și PSD-PNL au sufocat economia prin taxele și prețurile care au explodat:

„Am avut în un an și jumătate de guvernare cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani, cea mai mare inflație. Prețurile la mâncare care îi afectează pe cei cu venituri mici, s-au dublat, ratele la bancă s-au dublat. Ce patriotism este să ai anul acesta, în 2023, așa cum arată proiecțiile, cel mai mare deficit bugetar din ultimii 20 de ani, peste 100 de miliarde d elei. Aproape cât bugetul pensiilor din România, cele normale, nu speciale.

Fără taxele și impozitele pe care vreți să le creșteți niciun program de guvernare nu poate fi pus în practică, economia este baza unei țări și ați sufocat-o în ultimul an și jumătate.

Ați vorbit și acum un an și jumătate despre educație. Am avut prima grevă din învățământ din ultimii 18 ani, i-ați tratat cu dispreț. Trei săptămâni au stat copiii în afara claselor, părinții au fost îngrijorați, oamenii aceștia au fost în stradă disperați și i-ați tratat cu dispreț”.