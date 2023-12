Cătălin Drulă, despre alegerile europarlamentare: „Ne-am prezentat câțiva dintre candidați astăzi. Continuăm discuțiile pentru polul de dreapta” (VIDEO)

Președintele USR, Cătălin Drulă, a explicat în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, că partidul a venit vineri cu cea mai bună echipă care să reprezinte interesele și la nivel european. De asemenea, acesta a subliniat că vor continua discuțiile pentru alcătuirea unui pol de dreapta:

Cătălin Drulă, despre alegerile europarlamentare

„Este un pas mare pe care îl facem astăzi ca să arătăm că suntem serioși în ceea ce privește alegerile de anul viitor, că venim cu cea mai bună echipă care să ne reprezinte interesele și la nivel european. Aceste alegeri de pe 9 iunie au o semnificație mult mai mare decât Parlamentul European, care e o miză importantă în sine. Sunt alegerile care deschid sezonul electoral 2024. Vrem să le atacăm în toată forța așa cum am făcut în 2019, acele alegeri care au fost în alianța USR PLUS. De data aceasta vrem să facem o listă comună a polului de dreapta. Candidații de care am vorbit sunt candidații din partea USR, vom face o listă comună cu celelalte forțe politice alături de care formăm această mișcare reformistă”.

Cătălin Drulă consideră că alegerile europarlamentare vor atrage interesul românilor pentru că deschid runde succesive de alegeri:

„Deschid practic rundele de alegeri. Nu știm exact calendarul că se mai formează Blocul Democratic, se mai negiciază prin spate, mai vor comasări ca să evite votul oamenilor, dar vom avea alegeri pentru primării, pentru Parlament, alegeri prezidențiale.

Cred că va fi un interes din partea românilor care s-au săturat cum se guvernează în ultimii 2 ani de către PSD. PNL a ajuns o anexă acolo care s-a predat cu totul, de fapt a predat-o președintele Iohannis. Românii nu sunt atrași nici de mesajul extremist. Există o majoritate tăcută care vor să își vadă de muncă, să aibă lucruile de bază din partea unui stat, sistem de sănătate, educație, o infrastructură de transport decentă și să nu aibă surprize de timpul mâinii bagate în buzunar: tu câștigai atât dar a hotărât domnul Ciolacu că ai avut prea mult succes în viață și trebuie să ai un salariu mai mic”.

Președintele USR a explicat și cum s-a ajuns ca Elena Lasconi să deschidă lista la alegerile europarlamentare:

„Elena este un om puternic, cu multă experiență, căreia îi place să vorbească cu oamenii direct, îi plac campaniile. A făcut lucruri extraordinare la Câmpulung. Își va continua și în lunile care urmează munca acolo. Este un lider important al USR, un om care vrea să își ducă proiectul la următorul nivel, o femeie puternică în politică și cred că va duce în fruntea listei alături de Dan Barna, Vlad Voiculescu, Vlad Botoș, un europarlamentar excepțional de activ, de cei care vor completa lista, vor atrage încrederea românilor. Am ascultat vocea românilor care ne spun: veniți cu propunerea, veniți cu planul. Vrem, suntem gata să credem că se poate să se termine cu Ciolacu, cu Bode, cu Ciucă, cu Iohannis se va termina natural, suntem gata să ne opunem lui Simion și Moscovei, dar veniți cu soluția.

Ne-am prezentat câțiva dintre candidați astăzi. Continuăm discuțiile pentru polul de dreapta. Este o colaborare care merge foarte bine, atât cu PMP-ul extraparlamentar, cu Forța Dreptei în Parlament am depus moțiune împotriva ministrului Sănătății. Un ministru leneș, care a pierdut bani din PNRR, sunt spitale care nu se vor mai face, este dureros, consecința unei guvernări dureroase”.

Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu şi Vlad Botoş deschid lista de candidaţi USR pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024, a decis conducerea USR, vineri. USR mai transmite că continuă construirea polului de dreapta care va aduna forţele reformiste ca alternativă la corupţia PSD-PNL şi extremismul AUR. Lista comună pentru alegerile europarlamentare a polului de dreapta va fi finalizată după negocierile cu PMP şi Forţa Dreptei.