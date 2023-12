Cătălin Drulă, după clasarea dosarului BMW: Predoiu, după Bode, nu a cerut rambursarea banilor. Pentru a nu ajunge la mâna procurorilor europeni, se produce o pagubă de 50 de milioane de lei bugetului de stat (VIDEO)

Parchetul European va putea investiga achiziția BMW-urilor din Minsterul Afacerilor Interne de la firma prietenului președintelui Klaus Iohannis numai dacă se cer la rambursare banii europeni, lucru pe care nici ministrul Cătălin Predoiu și nici predecesorul său, Lucian Bode, nu l-au făcut, a explicat deputatul Cătălin Drulă, liderul USR, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Cătălin Drulă, pe B1 TV, despre decizia DNA de a clasa dosarul achiziției de BMW-uri

Întrebat despre , liderul USR a afirmat: „Cred că faptele le pot judeca și cei care ne privesc. Noi am spus (…) că această licitație a fost făcută cu dedicație. Dacă vă aduceți aminte, sunt acele specificații tehnice extrem de restrictive, cu dimensiunile mașinii prevăzute la centimetru, cu un număr exact de rapoarte, o anumite cutie de viteze pe care nu o are decât producătorul respectiv, or aici avem o instituție a statului, respectiv Direcția generală care monitorizează și gestionează fondurile europene de pe Programul Infrastructură Mare, partea de transport, care într-un document oficial din această primăvară spune exact ceea ce am spus și noi, adică constată cei din această instituție că a fost o licitație cu cerințe cu dedicație, încălcând legislația de achiziții publice”.

„DNA, sau, mă rog, procurorul respectiv din DNA și noul șef al DNA, Marius Voineag, fiind vorba de un dosar care afectează interesele președintelui Iohannis și ale PNL, nu există nicio faptă”, susține Cătălin Drulă.

„Pe de altă parte, al doilea lucru pe care l-am spus și care este la fel de validat de ceea ce s-a întâmplat ulterior și la fel de grav este că Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, va putea investiga această achiziție numai dacă se cer la rambursare banii europeni”, a continuat el.

Liderul USR susține că actualul și fostul ministru de Interne nu au cerut rambursarea banilor din fonduri europene.

„Tot printr-o interpelare pe care am făcut-o, mi-au răspuns și Ministerul Transporturilor, care ar trebui să proceseze cererile de rambursare, și Ministerul Afacerilor Interne, condus de Predoiu, se confirmă că domnul Predoiu, după Bode, la Ministerul Afacerilor Interne, n-a cerut niciun ban la rambursare. Practic, 50 de milioane de lei, valoarea celor 300 de BMW-uri, va rămâne pe bugetul de stat, atenție!”, a mai spus Cătălin Drulă.

„A fost deturnată această achiziție, s-au cumpărat aceste mașini cu un caiet de sarcini cu dedicație, așa cum au constatat unele autorități mai curajoase ale statului, respectiv cei de la organismul intermediar transport de la Ministerul Transporturilor, dar pentru a nu ajunge la mâna procurorilor europeni, practic, se produce o pagubă de 50 de milioane de lei bugetului de stat”, mai susține fostul ministru.