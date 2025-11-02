B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei! Nicușor Dan va fi prezent la eveniment (surse)

Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei! Nicușor Dan va fi prezent la eveniment (surse)

Elena Boruz
02 nov. 2025, 11:49
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei! Nicușor Dan va fi prezent la eveniment (surse)
Cătălin Drulă Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în lupta pentru PMB
  2. Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan. Ce relație este între ei

Cătălin Drulă (USR) va fi lansat, astăzi, în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR se bucură de sprijinul președintelui Nicușor Dan, însă a afirmat, recent, că cel mai mult contează pe votul cetățenilor Bucureștiului.

Drulă, potrivit celui mai recent sondaj, ocupă al treilea loc în această luptă pentru Primăria București, iar alături de el mai sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD).

Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în lupta pentru PMB

Cătălin Drulă va fi votat astăzi, 2 noiembrie, în cadrul conferinței municipale a filialei București și a ședinței Biroului Național. Evenimentul va avea loc la ora 13:00, iar la acesta vor fi prezenți 400 de membri și susținători ai USR.

Printre personalitățile politice care vor ține un discurs se numără: Cătălin Drulă, Dominic Fritz – președinte USR, Vlad Voiculescu – președintele filialei USR București și Diana Buzoianu – ministra Mediului și deputată de București. Potrivit unor surse ale HotNews, la eveniment va fi prezent și președintele Nicușor Dan.

Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan. Ce relație este între ei

Într-un interviu recent, Drulă a mărturisit că este susținut de șeful Statului în această bătălie pentru Primăria Capitalei. Acesta a explicat că își dorește să  continue guvernarea în stilul în care a făcut-o Nicușor Dan, în ultimii ani.

„Da, am această susținere a președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de primar al Bucureștiului. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan”, a declarat candidatul USR pentru Antena3CNN.

Tags:
Citește și...
Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
Politică
Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
Politică
George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
Politică
Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
Politică
George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
Politică
Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
Politică
Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
Politică
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
Politică
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
Bolojan, încolțit din toate părțile. Fifor (PSD): „Domnule Bolojan, dacă evitați din nou dialogul, atunci, da, se întâmplă ceva grav”
Politică
Bolojan, încolțit din toate părțile. Fifor (PSD): „Domnule Bolojan, dacă evitați din nou dialogul, atunci, da, se întâmplă ceva grav”
Ultima oră
10:42 - Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
10:09 - Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
09:29 - Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
08:53 - Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
08:28 - George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
00:05 - Fotbal Superliga. FCSB, victorie la pas cu Universitatea Cluj (2-0)
23:40 - Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
23:09 - George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
22:25 - Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
21:57 - Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin