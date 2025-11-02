Cătălin Drulă (USR) va fi lansat, astăzi, în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR se bucură de , însă a afirmat, recent, că cel mai mult contează pe votul cetățenilor Bucureștiului.

Drulă, potrivit celui mai recent sondaj, ocupă al treilea loc în această luptă pentru Primăria București, iar alături de el mai sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD).

Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în lupta pentru PMB

Cătălin Drulă va fi votat astăzi, 2 noiembrie, în cadrul conferinței municipale a filialei București și a ședinței Biroului Național. Evenimentul va avea loc la ora 13:00, iar la acesta vor fi prezenți 400 de membri și susținători ai USR.

Printre personalitățile politice care vor ține un discurs se numără: Cătălin Drulă, Dominic Fritz – președinte USR, Vlad Voiculescu – președintele filialei USR București și Diana Buzoianu – ministra Mediului și deputată de București. Potrivit unor surse ale la eveniment va fi prezent și președintele Nicușor Dan.

Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan. Ce relație este între ei

Într-un interviu recent, Drulă a mărturisit că este susținut de șeful Statului în această bătălie pentru Primăria Capitalei. Acesta a explicat că își dorește să continue guvernarea în stilul în care a făcut-o Nicușor Dan, în ultimii ani.

„Da, am această susținere a președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de primar al Bucureștiului. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan”, a declarat candidatul USR pentru