Cătălin Drulă își depune mâine candidatura la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă a anunțat că își depune mâine candidatura pentru Primăria Capitalei. Este primul candidat care intră oficial în cursă.

Cătălin Drulă, candidat cu acte în regulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru primăria Capitalei, își depune dosarul de candidatură, mâine, de la ora 13:00, la Biroul Electoral Municipal. Cătălin Drulă va fi însoțit de președintele USR Dominic Fritz, parlamentari USR, membri și simpatizanți ai partidului.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat trebuie să adune cel puțin 18.000 de semnături de susținere, iar Cătălin Drulă pare primul care le-a strâns.

Cătălin Drulă vrea un singur București

Candidatul USR pentru Primăria Capitalei și-a anunțat tot primul și decizia de a candidat. Iar atunci a spus și cum vede el Bucureștiul.

„Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan.”, a declarat la acea vreme .

București, o Capitală fără sectoare

Cătălin Drulă a declarat în dese rânduri că ideal ar fi ca Bucureștiul să fie un oraș fără sectoare, cu un singur primar și cu un singur consiliu. Și propune un referendum și pe această temă.

„Dacă , care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă.”, a declarat candidatul USR pentru Primăria Generală.