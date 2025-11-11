B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă își depune mâine candidatura la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă își depune mâine candidatura la Primăria Capitalei

Adrian A
11 nov. 2025, 18:14
Cătălin Drulă își depune mâine candidatura la Primăria Capitalei
Sursa foto: USR / Facebook

Cătălin Drulă a anunțat că își depune mâine candidatura pentru Primăria Capitalei. Este primul candidat care intră oficial în cursă.

Cătălin Drulă, candidat cu acte în regulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru primăria Capitalei, își depune dosarul de candidatură, mâine, de la ora 13:00, la Biroul Electoral Municipal. Cătălin Drulă va fi însoțit de președintele USR Dominic Fritz, parlamentari USR, membri și simpatizanți ai partidului.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat trebuie să adune cel puțin 18.000 de semnături de susținere, iar Cătălin Drulă pare primul care le-a strâns.

Cătălin Drulă vrea un singur București

Candidatul USR pentru Primăria Capitalei și-a anunțat tot primul și decizia de a candidat. Iar atunci a spus și cum vede el Bucureștiul.

„Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan.”, a declarat la acea vreme candidatul USR.

București, o Capitală fără sectoare

Cătălin Drulă a declarat în dese rânduri că ideal ar fi ca Bucureștiul să fie un oraș fără sectoare, cu un singur primar și cu un singur consiliu. Și propune un referendum și pe această temă.

„Dacă New Yorkul, care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă.”, a declarat candidatul USR pentru Primăria Generală.

Tags:
Citește și...
Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
Politică
Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
Politică
Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
Ciprian Ciucu critică dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „A lucrat cu Dragnea, Ponta, Năstase, Dăncilă și vine și îmi spune mie că este antisistem?” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu critică dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „A lucrat cu Dragnea, Ponta, Năstase, Dăncilă și vine și îmi spune mie că este antisistem?” (VIDEO)
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București: Un oraș ordonat, european și lipsit de poluare vizuală. „Aceasta este viziunea mea despre orașul nostru” (VIDEO)
Politică
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București: Un oraș ordonat, european și lipsit de poluare vizuală. „Aceasta este viziunea mea despre orașul nostru” (VIDEO)
Ciprian Ciucu, în război cu dezvoltatorii imobiliari. Ce propune pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, în război cu dezvoltatorii imobiliari. Ce propune pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
Politică
Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
Politică
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Politică
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Ciprian Ciucu
Ultima oră
21:21 - Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
21:05 - MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
20:47 - Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
20:34 - Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
20:16 - Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
20:05 - Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
19:42 - Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
19:35 - Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
19:31 - Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul
19:04 - „Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic