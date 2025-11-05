B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul

Adrian A
05 nov. 2025, 13:39
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook

Candidatul USR la Primăria Capitalei, vrea ca Bucureștiul să nu mai fie împărțit în sectoare. Cătălin Drulă afirmă că Bucureștiul este prost organizat.

Cătălin Drulă vrea un București ca New York-ul

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, a afirmat în dese rânduri că nu este ”un fan” al actualei organizări a Bucureştiului. Iar acum, odată cu alegerile de la primăria New York-ului, câștigate de Zohran Mamdani, primul primar musulman care conduce metropola americană, Drulă face și o comparație între cel mai mare oraș din Statele Unite și București.

„Orașul New York e de vreo 4 ori mai mare decât Bucureștiul. Și, totuși, e condus de un singur primar și de o singură primărie. Închipuiți-vă că în Lower Manhattan unul ar pune palmieri, în Eastern Brooklyn altul pune pavele și betonează în jurul copacilor, iar în Queens îl lovește talentul pe un boss local cu fântânile cântătoare.
Nu prea are sens, nu-i așa? Ei au făcut reforma guvernării consolidate, adică o singură primărie, în 1898. E timpul să o facem și noi.”, scrie Cătălin Drulă.

Desființarea sectoarelor, votată la referendum

Cătălin Drulă aduce aminte că bucureștenii și-au exprimat dorința să aibă o administrație unică la referendumul de anul trecut.
„Bucureștenii o vor, au spus-o clar la referendumul de anul trecut: buget unic metropolitan, urbanism și planificare unică.
Experimentul celor 6 orașe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuții primarulului Băsescu trebuie să se încheie.
Pasul 1, imediat: implementarea referendumurilor.
Pasul 2, pentru 2028: reforma administrativă, o singură regiune București-Ilfov cu un singur primar.
Doar așa ne putem atinge potențialul de metropolă.”, mai transmite Candidatul USR la Primăria Capitalei.
Două treimi dintre bucureștenii care au votat la referendumul pentru București din noiembrie 2024 au fost de acord ca tot ce ține de împărțirea banilor din taxele și impozitele locale să fie doar în atribuțiile Consiliului General.
