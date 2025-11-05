Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul

Candidatul USR la Primăria Capitalei, vrea ca Bucureștiul să nu mai fie împărțit în sectoare. Cătălin Drulă afirmă că Bucureștiul este prost organizat.

Cătălin Drulă vrea un București ca New York-ul

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, a afirmat în dese rânduri că nu este ”un fan” al actualei organizări a Bucureştiului. Iar acum, odată cu alegerile de la primăria New York-ului, câștigate de Zohran Mamdani, primul primar musulman care conduce metropola americană, Drulă face și o comparație între cel mai mare oraș din Statele Unite și București.