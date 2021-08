Cătălin Drulă: La sfârşitul anului viitor, odată cu Podul peste Dunăre vor fi gata şi drumurile de legătură

Drumurile care vor face legătura cu Podul Suspendat peste Dunăre vor fi gata la sfârşitul anului viitor, odată cu termenul de finalizare a lucrărilor la pod, a anunțat Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

Acesta a subliniat că podul nu poate fi folosit fără drumurile de legătură. Podul se va deschide la final de 2022, împreună cu 10 km din drumurile de legătură:

„Prima prioritate când am preluat mandatul în decembrie a fost să mă asigur că podul nu va rămâne muzeu, asta era pe buzele tuturor atunci. Acest pod nu se poate folosi fără drumurile de legătură, în special cele de pe malul tulcean. Munca pe care am desfăşurat-o în acele prime luni, prin discuţii cu antreprenorul, cu cei de la compania de drumuri, cu toate părţile implicate am reuşit acest lucru şi avem această promisiune fermă că, la sfârşitul anului viitor, odată cu podul, vor fi gata şi drumurile de legătură, astfel încât să poată fi deschis traficului, inclusiv traficului greu, din prima zi, urmând ca, după şase luni, să fie deschisă şi cealaltă ramură, dar podul va putea fi folosit din prima zi.

Avem, pe de o parte, podul propriu-zis, a cărui construcţie avansează conform graficului, iar, pe de altă parte, drumurile de legătură de pe malurile Brăila şi Jijila, complet deblocate anul acesta, pe toată lungimea lor. Podul se va deschide la final de 2022, împreună cu 10 km din drumurile de legătură, pe relaţia Brăila-DN22 (Smârdan-Măcin)”, a declarat Cătălin Drulă.