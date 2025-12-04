B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă nu se lasă. Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac: „Rămân să lupt! Nu mă tem de voi!" (VIDEO)

Cătălin Drulă nu se lasă. Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac: „Rămân să lupt! Nu mă tem de voi!” (VIDEO)

Adrian A
04 dec. 2025, 13:59
Cătălin Drulă nu se lasă. Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac: Rămân să lupt! Nu mă tem de voi! (VIDEO)
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Candidatul USR pentru Primăria Capitalei nu are niciun gând de retragere, așa cum s-a tot speculat în diferite cercuri politice sau jurnalistice. Dimpotrivă, Cătălin Drulă lansează atacuri dure la adresa contracandidaților săi.

Cătălin Drulă își cheamă contracandidații la dezbatere

Candidatul USR la Primăria Capitalei a început conferința de presă, ținută chiar în fața sediului Primăriei Generale, cu un apel pentru bucureșteni, pe care i-a îndemnat să iasă la vot.

„Vă îndemn ca pe 7 decembrie să ieșiți la vot. Nu e totuna cine conduce orașul. Dacă am avea o dezbatere ar ieși la iveală sistemul de complicități dintre cei trei principali contracandidați ai mei. 

Toți cei trei contracandidați au fost invitați la dezbateri, dar au refuzat. La Televiziunea Națională are loc ultima dezbatere înainte de alegeri, toți au fost invitați. Au refuzat, trimit în loc colegi de partid care nu candidează. 

Trebuie să ne gândim pe mâinile cui dăm orașul. Pe mâna unui sistem de complicități care l-a furat? Vrem cartiere de blocuri în centrul orașului sau vrem un drum onest?”, a declarat Cătălin Drulă.

Acuzații grave de la candidatul USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă își acuză contracandidații că lucrează împreună cu rechinii imobiliari. Dar au și o complicitate între ei.

„Avem în față trei variante ale aceluiași PSD. Daniel Băluță e PSD=ul de stil nou, Anca Alexandrescu este PSD-ul de stil vechi. Și avem o complicitate cu PSD, cea a lui Ciprian Ciucu, care a candidat sub sigla PSD. Toți au în spate speculatorii imobiliari.

Pe cine a atacat PSD? Nu pe Ciucu nu pe Anca Alexandrescu, ci pe mine. Mafia imobiliară știe că dacă câștig eu voi duce mai departe lupta lui Nicușor Dan pentru legalitate și urbanism în București. Oamenii nu pot nici măcar sa iasă din cartiere, avem 12 zile pe an pierdute în trafic. Nu-și pot duce copiii decât cu mașina la școală, eu mă lupt cu acest mod de e construi care strică orașul și face rău oamenilor.

Au făcut un pact cu mafia imobiliară, caracatița care a înghitit Bucureștiul cartier cu cartier.

De asta fug de dezbatere, știu că nu se pot apăra de aceste complicități. Vreau sa transmit un mesaj foarte clar mafiei imobiliare: nu-mi este teamă! Ma caracterizează curajul și onestitatea.

Imediat ce voi veni la primărie voi comanda un audit! E important să avem un primar care să nu faca pacturi cu mafia imobiliară. Este clar ca Bucureștiul anti-mafia va avea un partener în președintele Nicușor Dan.”, a mai declarat candidatul USR la Primăria Capitalei.

