Cătălin Drulă povestește despre începuturile lui în antreprenoriat. Primul eșec și primul succes (VIDEO)

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitală, nu se ferește să povestească și despre nereușitele sale. Începutul în antreprenoriat a fost greu.

Începutul lui Cătălin Drulă în antreprenoriat

Candidatul USR a povestit într-o postare pe instagram cum a fost prima cădere în atreprenoriat. Dar a învățat o lecție, spune Cătălin Drulă.

„Am avut o afacere pe care am ținut-o vreo 5 ani de zile. Dar nu a mai mers. Nu mai aveam contracte pentru sistemul nostru și am fost nevoiți să o închidem. Dar așa înveți. Din încercări, din riscuri. Dar trebuie să îți urmezi visul. Să faci ce simți, ce crezi. Să nu faci ce cred alții că ar trebui să faci.”, spune candidatul USR, care a vorbit și despre întoarcerea în România.

„La mine toată lumea credea că nu ar trebui să mă întorc în România. „Ce cauți să te întorci?” La un moment dat întrebarea asta era pe un ton de stul de agresiv, așa. „De ce ai venit înapoi?” Că visul e să pleci. Așa era pe la începutul anilor 2.000, pentru cei mai tineri care nu știu. Și eu mi-am urmat chemarea, că am vrut să fiu aici, alături de familie.” , povestește Cătălin Drulă.

Vezi această postare pe Instagram

Cătălin Drulă a mai povestit despre munca lui în antreprenoriat. Și cum a ajuns acționar la . O calitate pe baza căreia e atacat acum de suveraniști.

„Primele trei startup-uri nu au avut succes. Ultimul pentru care am lucrat, Zipline, da. A ajuns ceea ce numim „unicorn”. Startup-urile, la început de drum, le oferă angajaților mici părți din companie, acțiuni, pentru fidelizarea lor. Am primit o mică părticică, acțiuni care s-au valorizat în timp. Zipline se ocupă de livrarea cu drone a produselor medicale în zone greu accesibile. Aceasta este povestea „averii lui Drulă”. Mulți dintre voi o știți.”, a declarat candidatul USR, ca răspuns la acuzațiile că ar fi făcut bani necinstit.