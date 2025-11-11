Povestea „averii” de 3 milioane de euro a lui Cătălin Drulă. Candidatul USR la Primăria Capitalei reacționează (VIDEO)

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei este atacat în ultima vreme pe tema celor 3 milioane de euro pe care i-ar fi câștigat de la compania Zipline.

Cătălin Drulă, reacție pe tema „averii” de 3 milioane de euro

Totul a pornit de la o mașină care plimba prin București o știre falsă, după cum spune Cătălin Drulă, care inducea ideea că a furat și a ajuns să aibă 3 milioane de euro.

„Mizeria care rula ieri pe mașina cu ecrane LED și răspândea minciuni despre mine voia să inducă ideea că am furat. Pentru acești securiști e imposibil să faci și bani cinstiți. Mii de bucureșteni au citit „Cum a făcut 3 milioane Cătălin Drulă?”. Nu am făcut 3 milioane.

Provin dintr-o familie normală, am trecut greu prin anii ‘90, ca toată lumea, mai puțin securiștii care mă atacă azi. N-aș fi putut niciodată să studiez în Canada fără bursa oferită de universitatea din Toronto, familia mea nu avea astfel de posibilități.

De la 18 ani, de când am plecat la facultate, mi-am câștigat banii mei. Am lucrat ca asistent la cursuri, iar după facultate am lucrat pentru mai multe startup-uri, companii care pleacă de la o idee, „din garaj”. Primele trei startup-uri nu au avut succes. Ultimul pentru care am lucrat, Zipline, da. A ajuns ceea ce numim „unicorn”. Startup-urile, la început de drum, le oferă angajaților mici părți din companie, acțiuni, pentru fidelizarea lor.

Am primit o mică părticică, acțiuni care s-au valorizat în timp. Zipline se ocupă de livrarea cu drone a produselor medicale în zone greu accesibile. Aceasta este povestea „averii lui Drulă”. Mulți dintre voi o știți. Dar scriu toate astea pentru miile de bucureșteni care au văzut acea mizerie plimbătoare prin oraș.”, scrie Cătălin Drulă, .

Fake-news-ul cu „averea” de 3 milioane a lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei s-a întâlnit aseară cu mașina care împrăștia calomnii despre el. a și avut o discuție cu cei care se aflau în mașină. Aceștia îl acuzau că a făcut banii necinstiți și nici măcar nu au vrut să asculte ce a avut de zis candidatul USR.

„Cătălin Drulă, cum ați făcut 3.000.000 de euro?”, scria pe afișajul electronic al mașinii respective, care se prezenta ca aparținând ziarului Operativ.