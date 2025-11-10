Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă nu renunță la ideea ca Primăria Capitalei să administreze și banii de la sectoare. Cndidatul USR vrea un singur buget pentru București.

Cum vrea Cătălin Drulă să scape de baronii de sectoare

Într-un interviu pentru spotmedia.ro, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei spune că oricine vine la Primăria Generală trebuie să țină cont de ce își doresc bucureștenii. Adică de cele două teme de la referendumul pentru Capitală: bugetul unic și planificarea urbanistică unică.

„Îmi doresc ca acest oraș să continue pe drumul onest început de Nicușor Dan. Vreau să realizăm proiecte mari de dezvoltare și ca principalele coordonate ale orașului – bugetul și urbanismul – să urmeze voința exprimată de bucureșteni prin referendumul votat anul trecut.

Trebuie un buget unic metropolitan care să finanțeze marile priorități, așa cum exista până în 2001, și o singură autoritate care gestionează urbanismul. Actualul sistem, cu șapte entități diferite, a permis mafiei imobiliare să intre în primăriile de sector și să distrugă părți întregi ale orașului.”, spune candidatul USR la Primăria Capitalei.

Cum a intrat mafia imobiliară în sectoare

Cătălin Drulă susține că mafia imobiliară a acaparat sectoarele, mai ales cu ajutorul autorităților.

„Sunt rețele de corupție care construiesc ilegal și haotic, fără infrastructură și fără respect pentru oameni. Avem exemple în Sectorul 4, în zona Metalurgiei, unde zeci de mii de locuitori nu au grădinițe, trotuare sau locuri de joacă. Aceleași tipare apar și în Sectorul 2, unde terenuri din parcuri publice au fost retrocedate ilegal.

Mafia imobiliară funcționează cu sprijin politic. Retrocedările ilegale, precum cele din Parcul Verdi sau Parcul IOR, au fost aprobate de administrații locale corupte.”, spune candidatul USR la Primăria Capitalei.

Buget unic pentru Capitală

Potrivit lui Cătălin Drulă, acum, Primăria Capitalei are competență urbanistică doar pe 7% din suprafața orașului. Restul ține de sectoare, iar aici dictează ceea ce el numește „baronii de sector”. La fel e și în cazul bugetului. Nimeni nu controlează banii din sectoare.

„Până în 2001, Bucureștiul avea un buget unic. Adrian Năstase l-a împărțit între sectoare pentru a-l limita pe Traian Băsescu, primar general atunci. De atunci, orașul a fost fragmentat artificial. Sectoarele nu sunt orașe independente, ar trebui să fie simple subdiviziuni administrative. Astăzi, baronii de sector trag orașul în direcții diferite, iar Bucureștiul nu mai are coerență.

PSD și PNL sunt fericite cu acest sistem: fiecare controlează o parte. Dar pentru bucureșteni e un dezastru.”, acuză .