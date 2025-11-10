B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei

Adrian A
10 nov. 2025, 12:07
Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei
Sursa Foto: Facebook/Cătălin Drulă
Cuprins
  1. Cum vrea Cătălin Drulă să scape de baronii de sectoare
  2. Cum a intrat mafia imobiliară în sectoare
  3. Buget unic pentru Capitală

Cătălin Drulă nu renunță la ideea ca Primăria Capitalei să administreze și banii de la sectoare. Cndidatul USR vrea un singur buget pentru București.

Cum vrea Cătălin Drulă să scape de baronii de sectoare

Într-un interviu pentru spotmedia.ro, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei spune că oricine vine la Primăria Generală trebuie să țină cont de ce își doresc bucureștenii. Adică de cele două teme de la referendumul pentru Capitală: bugetul unic și planificarea urbanistică unică.

„Îmi doresc ca acest oraș să continue pe drumul onest început de Nicușor Dan. Vreau să realizăm proiecte mari de dezvoltare și ca principalele coordonate ale orașului – bugetul și urbanismul – să urmeze voința exprimată de bucureșteni prin referendumul votat anul trecut.

Trebuie un buget unic metropolitan care să finanțeze marile priorități, așa cum exista până în 2001, și o singură autoritate care gestionează urbanismul. Actualul sistem, cu șapte entități diferite, a permis mafiei imobiliare să intre în primăriile de sector și să distrugă părți întregi ale orașului.”, spune candidatul USR la Primăria Capitalei.

Cum a intrat mafia imobiliară în sectoare

Cătălin Drulă susține că mafia imobiliară a acaparat sectoarele, mai ales cu ajutorul autorităților.

„Sunt rețele de corupție care construiesc ilegal și haotic, fără infrastructură și fără respect pentru oameni. Avem exemple în Sectorul 4, în zona Metalurgiei, unde zeci de mii de locuitori nu au grădinițe, trotuare sau locuri de joacă. Aceleași tipare apar și în Sectorul 2, unde terenuri din parcuri publice au fost retrocedate ilegal. 

Mafia imobiliară funcționează cu sprijin politic. Retrocedările ilegale, precum cele din Parcul Verdi sau Parcul IOR, au fost aprobate de administrații locale corupte.”, spune candidatul USR la Primăria Capitalei.

Buget unic pentru Capitală

Potrivit lui Cătălin Drulă, acum, Primăria Capitalei are competență urbanistică doar pe 7% din suprafața orașului. Restul ține de sectoare, iar aici dictează ceea ce el numește „baronii de sector”. La fel e și în cazul bugetului. Nimeni nu controlează banii din sectoare.

„Până în 2001, Bucureștiul avea un buget unic. Adrian Năstase l-a împărțit între sectoare pentru a-l limita pe Traian Băsescu, primar general atunci. De atunci, orașul a fost fragmentat artificial. Sectoarele nu sunt orașe independente, ar trebui să fie simple subdiviziuni administrative. Astăzi, baronii de sector trag orașul în direcții diferite, iar Bucureștiul nu mai are coerență.

PSD și PNL sunt fericite cu acest sistem: fiecare controlează o parte. Dar pentru bucureșteni e un dezastru.”, acuză candidatul USR.

Tags:
Citește și...
Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri
Politică
Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Politică
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
Politică
Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
Politică
Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei
Politică
Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei
Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
Politică
Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
Politică
Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
Politică
Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Multe construcții au o calitate destul de proastă. Va trebui să reglăm foarte fin politica pentru a ataca această problemă”
Politică
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Multe construcții au o calitate destul de proastă. Va trebui să reglăm foarte fin politica pentru a ataca această problemă”
Ultima oră
13:03 - Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri
12:47 - Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
12:44 - Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
12:32 - Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
12:05 - Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
12:04 - Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
11:47 - Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
11:31 - Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
11:30 - 10 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arsenie Capadocianul. Cum l-a ajutat credința să scape de la moarte
11:12 - Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei