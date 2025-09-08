Guvernul României a desecretizat, pe 8 septembrie 2025, sumele plătite către TAROM pentru zborurile efectuate de premierii Ciucă și Ciolacu în anii trecuți, în timpul vizitelor oficiale.

Cât a costat închirierea avioanelor TAROM pentru vizitele oficiale ale lui Ciucă

Câți bani a cheltuit Guvernul pentru deplasările lui Marcel Ciolacu

Controverse privind deplasările lui Iohannis

Fostul premier Nicolae Ciucă a folosit avioane TAROM pentru nouă vizite oficiale efectuate între decembrie 2021-martie 2023 în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Nota de plată pentru aceste zboruri a fost de 2,65 de milioane de lei, potrivit informațiilor citate de .

Nicolae Ciucă a mai utilizat de patru ori avioane militare pentru vizitele oficiale din Grecia, două vizite în Bulgaria și în Republica Moldova.

De asemenea, pentru zboruri oficiale în SUA, Japonia, Coreea de Sud, Guvernul condus de Nicolae Ciucă a apelat la zboruri de linie.

Câți bani a cheltuit Guvernul pentru deplasările lui Marcel Ciolacu

În ceea ce privește deplasările fostului premier Marcel Ciolacu, între iunie 2023 și februarie 2025, acesta a efectuat 21 de vizite oficiale. Dintre acestea 11 zboruri au fost asigurate de Forțele Aeriene Române.

Alte opt deplasări au fost făcute cu zboruri regulate.

În doua cazuri au fost folosite și aeronabe TAROM:

Vizita în Emiratele Arabe Unite și Qatar (16-19 aprilie 2024) – 917,113 lei

Turcia (20-21 mai 2024) – 432,278 lei

Compania TAROM a încasat de la Guvern în perioada decembrie 2021-februarie 2025 aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate celor doi oficiali.

Controverse privind deplasările lui Iohannis

Administrația Prezidențială a desecretizat, în timpul mandatului interimar al lui Bolojan, cheltuielile pentru deplasările externe ale fostului președinte Klaus Iohannis, iar sumele plătite pentru zborurile private au stârnit controverse. Potrivit , costul total al transportului aerian în cele două mandate ale fostului președinte s-a ridicat la 113 milioane de lei (aproximativ 23 de milioane de euro).

Un element-cheie al acestor dezvăluiri îl reprezintă diferențele mari dintre prețurile plătite de statul român pentru închirierea și tarifele oferite de companii private specializate în astfel de zboruri.

O călătorie a lui Klaus Iohannis la Bruxelles, în perioada 17-18 aprilie 2024, pentru o reuniune a Consiliului European, a costat statul român 653.800 de lei (aproximativ 130.760 de euro).

HotNews.ro a solicitat o ofertă pentru un privat pe aceeași rută de la compania elvețiană Simply Jet, care a estimat un cost între 27.000 și 32.000 de euro pentru un avion de tip Cessna Citation XLS, cu patru persoane la bord.

Trebui menționat, totuși, că prețurile sunt estimative, costul final depinzând de disponibilitatea aeronavei și datele zborurilor.

Chiar dacă avionul folosit de Iohannis ar fi fost mai mare și mai costisitor, diferența de preț este semnificativă, statul român plătind de patru ori mai mult decât oferta de pe piața liberă.