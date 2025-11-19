Avem primele rezultate după ce au fost aplicate măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan. Premierul a prezentat miercuri un bilanț detaliat al trimestrului III din 2025, comparat cu aceeași perioadă a anului 2024. Concluzia sa e că„România e pe calea cea bună”, în contextul în care veniturile bugetare sunt în creștere, iar cheltuielile au început să se reducă.

Potrivit premierului, datele financiare ar confirma că măsurile de redresare adoptate de Guvern în ultimele luni își produc efectele.

Măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, aplicate. Cu cât au crescut veniturile bugetului

Ilie Bolojan a publicat pe o serie de cifre care, spune el, justifică optimismul său privind evoluția economiei în această perioadă:

„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună.

În trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut:

Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei.

Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%.

Încasările din TVA – creștere cu 14,8%.

Veniturile din accize – creștere cu 11%.

Contribuțiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus.

Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei.”, a scris Bolojan pe Facebook.

Premierul a precizat și o reducere consistentă în luna octombrie:

„În luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei. Comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% față de același semestru din 2024.”, a adăugat premierul.

Au fost accelerate fondurile PNRR?

Prim-ministrul a pomenit și despre fondurile europene, subliniind că executivul a reușit să deblocheze și să renegocieze componente ale PNRR.

„Cu toate greutățile, am deblocat și renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plățile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăți de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro.”, a mai menționat Ilie Bolojan.

Măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, aplicate. Ce se întâmplă cu dobânzile și încrederea piețelor

Premierul spune că evoluția dobânzilor confirmă încrederea investitorilor în stabilitatea economică:

„Față de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi.

Față de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturitățile și în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a piețelor în măsurile luate și în stabilitatea economiei.

Titlurile în lei – scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani și cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani.

Titlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani și 49 de puncte de bază la 10 ani.

Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiții, educație sau sănătate.”, a mai scris prim-ministrul.

Cum evoluează investițiile și ce se întâmplă cu deficitul bugetar

Investițiile ar fi devenit, potrivit premierului, principalul motor al economiei:

„Investițiile au crescut și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare.