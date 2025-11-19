Avem primele rezultate după ce au fost aplicate măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan. Premierul a prezentat miercuri un bilanț detaliat al trimestrului III din 2025, comparat cu aceeași perioadă a anului 2024. Concluzia sa e că„România e pe calea cea bună”, în contextul în care veniturile bugetare sunt în creștere, iar cheltuielile au început să se reducă.
Potrivit premierului, datele financiare ar confirma că măsurile de redresare adoptate de Guvern în ultimele luni își produc efectele.
Ilie Bolojan a publicat pe Facebook o serie de cifre care, spune el, justifică optimismul său privind evoluția economiei în această perioadă:
„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună.
Premierul a precizat și o reducere consistentă în luna octombrie:
„În luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei. Comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% față de același semestru din 2024.”, a adăugat premierul.
Prim-ministrul a pomenit și despre fondurile europene, subliniind că executivul a reușit să deblocheze și să renegocieze componente ale PNRR.
„Cu toate greutățile, am deblocat și renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plățile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăți de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro.”, a mai menționat Ilie Bolojan.
Premierul spune că evoluția dobânzilor confirmă încrederea investitorilor în stabilitatea economică:
„Față de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi.
Investițiile ar fi devenit, potrivit premierului, principalul motor al economiei:
„Investițiile au crescut și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare.
Premierul a încheiat prin a mulțumi românilor pentru înțelegere și sprijin.