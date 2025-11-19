B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”

Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”

Ana Maria
19 nov. 2025, 20:22
Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Avem primele rezultate după ce au fost aplicate măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan. Premierul a prezentat miercuri un bilanț detaliat al trimestrului III din 2025, comparat cu aceeași perioadă a anului 2024. Concluzia sa e că„România e pe calea cea bună”, în contextul în care veniturile bugetare sunt în creștere, iar cheltuielile au început să se reducă.

Potrivit premierului, datele financiare ar confirma că măsurile de redresare adoptate de Guvern în ultimele luni își produc efectele.

Măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, aplicate. Cu cât au crescut veniturile bugetului 

Ilie Bolojan a publicat pe Facebook o serie de cifre care, spune el, justifică optimismul său privind evoluția economiei în această perioadă:

„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună.

În trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut:
  • Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei.
  • Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%.
  • Încasările din TVA – creștere cu 14,8%.
  • Veniturile din accize – creștere cu 11%.
  • Contribuțiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus.
  • Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei.”, a scris Bolojan pe Facebook.

Premierul a precizat și o reducere consistentă în luna octombrie:

„În luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei. Comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% față de același semestru din 2024.”, a adăugat premierul.

Au fost accelerate fondurile PNRR?

Prim-ministrul a pomenit și despre fondurile europene, subliniind că executivul a reușit să deblocheze și să renegocieze componente ale PNRR.

„Cu toate greutățile, am deblocat și renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plățile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăți de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro.”, a mai menționat Ilie Bolojan.

Măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, aplicate. Ce se întâmplă cu dobânzile și încrederea piețelor

Premierul spune că evoluția dobânzilor confirmă încrederea investitorilor în stabilitatea economică:

„Față de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi.

Față de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturitățile și în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a piețelor în măsurile luate și în stabilitatea economiei.
  • Titlurile în lei – scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani și cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani.
  • Titlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani și 49 de puncte de bază la 10 ani.
Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiții, educație sau sănătate.”, a mai scris prim-ministrul.

Cum evoluează investițiile și ce se întâmplă cu deficitul bugetar

Investițiile ar fi devenit, potrivit premierului, principalul motor al economiei:

„Investițiile au crescut și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare.

Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.”, a mai adăgat Bolojan.

Premierul a încheiat prin a mulțumi românilor pentru înțelegere și sprijin.

„Mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulțumesc românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăși un moment dificil!
Am toată încrederea că, dacă vom menține acest curs, România va reuși să-și atingă potențialul, iar viața românilor va fi predictibilă și prosperă.”, a încheiat Ilie Bolojan.
Tags:
Citește și...
Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”
Politică
Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”
A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)
Politică
A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Politică
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
Politică
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Politică
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Politică
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Ultima oră
21:27 - Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
21:24 - Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”
21:21 - Cel mai periculos vulcan al Americii intră într-o perioadă fără precedent. Care sunt riscurile pentru milioane de oameni
21:03 - Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Iată care este motivul
20:44 - Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Catalin Drula
20:33 - Mesajul viitorului ambasador american la București. Darryl Nirenberg subliniază importanța relației SUA – România
20:33 - Nico: „Am fost un copil cu responsabilități”/ „Nu a fost ușor”. Ce spune despre copilăria sa
20:33 - Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
20:05 - Cazul Cristian Andrei la Colegiul Medicilor. Medicul acuzat că a profesat fără aviz de liberă practică
19:55 - Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois