Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. "Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026"

Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. “Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026”

Ana Maria
06 nov. 2025, 12:55
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR). Sursa foto: Tánczos Barna / Facebook

Câți bugetari vor fi dați afară? Liderii coaliției de guvernare au ajuns un acord preliminar privind reforma administrației publice, stabilit în ședința de marți, 4 noiembrie, după luni de negocieri intense. Însă, abia săptpmâna viitoare va fi luată decizia finală.

Principiul de bază este reducerea cu 30% a posturilor bugetate din administrația locală, ceea ce se traduce într-o diminuare efectivă de 10% a posturilor ocupate. Mai exact, aproximativ 13.000 de angajați vor fi afectați.

„În primul rând, trebuie să clarificăm acest 30%. Acest 30% înseamnă reducerea numărului de posturi, care generează o reducere efectivă de 10% a posturilor ocupate. Aici au fost cele mai multe dispute și în trecut. Noi, cei din UDMR, inclusiv la discuția cu domnul președinte Nicușor Dan, am spus că suntem de acord cu această formulă, pregătită de domnul Cseke Attila în pachetul de reformă administrativă. Asta înseamnă o reducere de 30% a posturilor teoretice, un efect de 10%, adică undeva la 13.000 de angajați din primării și o limitare de 20%, adică nu mai mult de 20% față de numărul actual de angajați”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Câți bugetari vor fi dați afară și cum se va aplica această reformă în administrația locală

Vicepremierul Tanczos Barna subliniază faptul că măsurile nu pot fi aplicate uniform, deoarece structura administrației locale variază considerabil între unități.

„Desigur, de la primărie la primărie lucrurile stau diferit, pentru că sunt unele primării care au externalizat activitățile, sunt alte primării care au internalizat activități. Sunt primari gospodari, care au ținut la minim numărul de angajați, și alții mai ‘largi de mână’. De aceea este foarte complicat să ai un singur sistem care să fie fit-to-measure (n.r. – potrivit pentru toți). O analiză detaliată pe 3.200 de UAT-uri n-ai cum să faci. Dar decizia generală, din punctul nostru de vedere, aceasta este. Ne apropiem foarte mult de o variantă finală și am mai făcut pași”, a mai spus el.

Ce se întâmplă cu administrația centrală

Reforma va cuprinde și aparatul central al statului, cu o reducere de 10% a bugetului de personal.

S-a completat cu o măsură agreată de 10% reducerea bugetului de personal în administrația centrală. Asta înseamnă că față de anul 2025 cheltuielile de personal se reduc cu 10%. Este cam aceeași economie în administrația centrală și locală. A fost o condiție și a PSD să le abordăm pe ambele”, a mai adăugat vicepremierul.

Tanczos Barna a lansat și un avertisment.

„Săptămâna viitoare trebuie să fie un ‘da’ sau ‘nu’. Fără aceste decizii, fără reforma în administrația publică și centrală, nu poate fi făcut bugetul pentru anul viitor. Eu sunt convins că dacă nu decidem marți săptămâna viitoare cu da sau nu, nu se mai poate face nimic pentru 2026”, a avertizat Barna.

Ce spun liderii PSD despre reformă

Pe de altă parte, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu s-a luat o decizie finală și că subiectul necesită încă discuții.

„Nu am discutat despre așa ceva, nu s-a luat nicio decizie legată de acest subiect. Există încă lucruri care trebuie clarificate pe administrația centrală, sunt lucruri care nu pot fi închise pe repede-înainte. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară, ci înseamnă să vorbim despre comasări”, a precizat Grindeanu, la Antena 3 CNN.

