Moțiunea simplă a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost respinsă, miercuri, în Camera Deputaților. Majoritatea parlamentară formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților a votat împotriva demersului AUR.

Moțiunea împotriva ministrului Agriculturii, respinsă. Cum a reacționat liderul AUR

După respingerea moțiunii, George Simion a anunțat că formațiunea sa va lansa săptămâna viitoare „Cartea Neagră a Agriculturii Românești”, menită să arate, potrivit acestuia, „dezastrul din agricultură sub actualul ministru”.

„Vom veni cu o Carte Neagră a agriculturii românești", a declarat liderul AUR.

Moțiunea AUR a fost respinsă. Ce acuzații aduce George Simion

George Simion a criticat politicile ministrului . Simion acuză că acestea au afectat micii producători și gospodăria țărănească.

„Am primit cu toții un bilanț de 2 ani de program al domnului Barbu ca ministru al Agriculturii, ministru pentru care USR, PSD, PNL, grupul minorităților, UDMR au votat pentru a-și continua mandatul.

Vedem aici un program care se adresează suinelor. 80% din carnea de porc este importată și 100.000 de porci avem în minus de când s-a lansat acest program! Foarte eficient de altfel.

La capitolul de bovine pierdem 10.000 de capete pe an. Ni se vorbește de către domnul Barbu despre avocado și cherry, dar noi dăm în cap prin politica fiscală pe care statul o are, gospodinelor care fac gem și zacuscă. Domnul ministru a închis târgurile, a distrus gospodăria țărănească și nu asigură piață de desfacere, nu asigură infrastructură care pentru agricultori înseamnă irigații și un preț al energiei favorabil și nu oferă condiții de creditare decente, ci cămătărești pentru agricultorii români.

Programul abia acoperă ROBOR-ul, care doar plătește băncilor dreptul lor, dar după aceea fermierii trebuie să se împrumute la dobânzi de 10-15%. Din 10.500 de kilometri de canale de irigații, active și funcționale sunt doar 15%.

Astea sunt performanțele domnului ministru și dacă dumneavoastră, aici în Parlament, ați decis că sunt bune politicile lui, noi vom veni săptămâna viitoare cu o replică, cu o carte neagră a agriculturii românești sub ministeriatul domnului Barbu și al domnului Stănescu”, a transmis George Simion.