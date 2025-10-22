B1 Inregistrari!
Ciucu: „Nu vor fi atacuri între noi în campania electorală pentru Primăria Capitalei” / „Premierul s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României și cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție”

Elena Boruz
22 oct. 2025, 08:31
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și Primarul Sectorului 6, a oferit declarații, cu privire la discuția care a avut loc marți, în ședința de coaliție, privind alegerile pentru Primăria Capitalei.

Reprezentatul PNL a explicat faptul că membrii partidelor din coaliție au ajuns la un acord, și anume: nu se vor ataca, nici asumat, nici neasumat, doar pentru ca unul dintre ei să aibă câștig de cauză și nici nu vor exista retrageri de candidați.

Ce a spus Ciucu despre premierul Bolojan

Ciprian Ciucu a afirmat că premierul Ilie Bolojan s-a consultat cu membrii coaliției, s-a consultat cu partidul său, dr și cu președintele Nicușor Dan, cu privire la faptul că fiecare partid ar trebui să aibă un candidat propriu, și nu un candidat comun

„Premierul s-a consultat cu propriul partid, că este normal. Premierul s-a consultat cu președintele României, s-a consultat cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție. Mă refer la domnul Grindeanu, domnul Dominic Fritz, domnul Kelemen Hunor și cu reprezentanții minorităților”, a precizat Ciprian Ciucu, conform agerpres.

Ciucu: „Premierul s-a consultat cu toată lumea și de aceea am și avut consens”

Edilul a subliniat faptul că tocmai pentru că prim-ministrul a discutat cu toată lumea, s-a ajuns la „un consens”. Astfel, în coaliție s-a hotărât că indiferent de ce se va întâmpla, fiecare se va ține de acest „pact”: nu vor exista atacuri și nimeni nu se va retrage din competiție.

„Evident, am zis, domnule, hai să nu venim și să forțăm, să creăm o coaliție în cadrul coaliției, hai să fim deferenți, suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alții, și asta am agreat cu toții, că nu vor fi atacuri, sper să ne și ținem de ele și pe parcurs să nu venim și să zicem, ok, unul se retrage, ci mergem mai departe în această competiție până la capăt. Asta este ce s-a agreat astăzi. Deci premierul s-a consultat cu toată lumea și de aceea am și avut consens, pentru că ați văzut că și PSD, inclusiv, a comunicat în același sens ca și noi”, a mai spus Ciucu, după ședința PNL.

S-a semnat sau nu un acord între partidele din coaliție

Ciucu a fost întrebat dacă s-a semnat un acord între partidele din coaliție, referitor la ceea ce a declarat el, însă acesta a explicat că este vorba despre un „gentlemen agreement”.

‘Pe anumite teme în Parlament s-a votat cum nu s-a agreat în coaliție și atunci să semnăm încă un acord pe care, cine știe, poate nu-l respectăm, să nu picăm într-o astfel de spirală. Dar am agreat, este vorba despre un gentlemen agreement, confirm acest lucru. Decizia în coaliție agreată de toată lumea, inclusiv de către USR a fost ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu, fiind imposibil să venim cu un candidat comun pentru municipiul București”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

