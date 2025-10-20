B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: „Am vorbit cu premierul”

Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: „Am vorbit cu premierul”

Ana Maria
20 oct. 2025, 19:59
Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: Am vorbit cu premierul
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dan despre decizia CCR privind pensiile magistraților
  2. Ce mesaj a transmis președintele românilor
  3. Ce spune Nicușor Dan despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR

Nicușor Dan a comentat decizia CCR privind pensiile magistraților. Președintele României a discutat luni seară, la Antena 1, despre decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților, pe care a numit-o „un moment emoțional”. Șeful statului a explicat că este vorba despre o etapă firească într-un proces legislativ complex și a promis că problema pensiilor de serviciu va fi rezolvată „în cursul anului 2025”.

Ce spune Nicușor Dan despre decizia CCR privind pensiile magistraților

“E un moment emoţional, a fost multă aşteptare, au fost multe variante pe această lege care au avut diverse probleme. Ce e important e că există voinţă ca această problemă să fie rezolvată. CCR a găsit o obiecţie de formă şi respectăm deciziile CCR.”, a spus președintele, la Observator.

Ce mesaj a transmis președintele românilor

Nicușor Dan a precizat că problema pensiilor speciale este una de justiție socială, nu politică.

“Mesajul pentru români e că asta e o problemă, că pensiile sunt egale cu salariul. E o problemă de justiţie socială şi asta va fi rezolvată, fără discuţie. Toate cele 4 partide din Coaliţie au o părere convergentă şi cred că problema va fi rezolvată în cursul anului 2025.”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că pensiile egale cu salariul „nu stimulează oamenii să rămână în sistem, ci să iasă exact când sunt în putere”, ceea ce afectează funcționarea justiției.

Ce spune Nicușor Dan despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze după respingerea legii, președintele a fost tranșant:

„Am vorbit cu premierul Bolojan în aceste zile. Nicidecum, am spus asta de mai multe ori, premierul nu trebuie să-şi dea demisia după această decizie a CCR. Textul de lege este interpretabil şi atunci se întâmplă ca unii să interpreteze într-un fel, alţii în alt fel. Nu e o chestiune aşa de importantă, încât Guvernul să-şi dea demisia”, a mai spus Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
Politică
Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
Politică
Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
Politică
Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat
Politică
Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat
OFICIAL: De ce s-a respins tăierea pensiilor speciale. Ce spune Curtea Constituțională
Politică
OFICIAL: De ce s-a respins tăierea pensiilor speciale. Ce spune Curtea Constituțională
Gabriela Firea cere candidat comun pentru București. Ar mai candida la Capitală?
Politică
Gabriela Firea cere candidat comun pentru București. Ar mai candida la Capitală?
A demisionat din PSD și Senat. Motivul pentru care Florin Jianu a luat această decizie
Politică
A demisionat din PSD și Senat. Motivul pentru care Florin Jianu a luat această decizie
Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
Politică
Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea
Politică
De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea
Se cere demisia lui Bolojan. Simion bate cu pumnul în masă
Politică
Se cere demisia lui Bolojan. Simion bate cu pumnul în masă
Ultima oră
21:00 - Fată de 9 ani din București, dată dispărută. A fost emis un mesaj RO-Alert
20:59 - Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
20:56 - Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
20:53 - Reacția lui CTP, după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR: „Cei care sunt batjocoriți sunt cetățenii acestei țări. Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia. E om care își respectă cuvântul dat” (VIDEO)
20:29 - După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
20:28 - Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
19:55 - 7 din 10 tineri români au încetat să-și caute jumătatea. De ce nu își mai dorește Generația Z o relație amoroasă
19:51 - Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
19:50 - Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat
19:34 - Dezvăluirile terifiante ale administratorului blocului care a explodat în Rahova. Ce-a făcut cel de la Distrigaz, care venise la fața locului: „S-a baricadat în mașină”