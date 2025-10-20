Nicușor Dan a comentat decizia CCR privind pensiile magistraților. Președintele României a discutat luni seară, la Antena 1, despre decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților, pe care a numit-o „un moment emoțional”. Șeful statului a explicat că este vorba despre o etapă firească într-un proces legislativ complex și a promis că problema pensiilor de serviciu va fi rezolvată „în cursul anului 2025”.

Ce spune Nicușor Dan despre decizia CCR privind pensiile magistraților

“E un moment emoţional, a fost multă aşteptare, au fost multe variante pe această lege care au avut diverse probleme. Ce e important e că există voinţă ca această problemă să fie rezolvată. CCR a găsit o obiecţie de formă şi respectăm deciziile CCR.”, a spus președintele, la .

Ce mesaj a transmis președintele românilor

Nicușor Dan a precizat că problema pensiilor speciale este una de justiție socială, nu politică.

“Mesajul pentru români e că asta e o problemă, că pensiile sunt egale cu salariul. E o problemă de justiţie socială şi asta va fi rezolvată, fără discuţie. Toate cele 4 partide din Coaliţie au o părere convergentă şi cred că problema va fi rezolvată în cursul anului 2025.”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că pensiile egale cu salariul „nu stimulează oamenii să rămână în sistem, ci să iasă exact când sunt în putere”, ceea ce afectează funcționarea justiției.

Ce spune Nicușor Dan despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR

Întrebat dacă premierul ar trebui să demisioneze după respingerea legii, președintele a fost tranșant:

„Am vorbit cu premierul Bolojan în aceste zile. Nicidecum, am spus asta de mai multe ori, premierul nu trebuie să-şi dea demisia după această decizie a CCR. Textul de lege este interpretabil şi atunci se întâmplă ca unii să interpreteze într-un fel, alţii în alt fel. Nu e o chestiune aşa de importantă, încât Guvernul să-şi dea demisia”, a mai spus Nicușor Dan.