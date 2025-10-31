B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”

Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”

Elena Boruz
31 oct. 2025, 07:29
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu: „Oamenii trebuie să fie plătiți pentru munca lor”
  2. Grindeanu: „Aștept ca ministrul Finanțelor să vină cu un raport”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut declarații referitoare la majorarea salariului minim pe economie. Liderul PSD a explicat că ar trebui ca statul să privească și dintr-o altă perspectivă problema, cea a angajaților, nu numai a patronilor.

Sorin Grindeanu: „Oamenii trebuie să fie plătiți pentru munca lor”

Liderul social-democraților a mărturisit, joi, la Reșița, lucruri legate despre creșterea salariului minim pe economie, în România. Acesta a fost întrebat despre avertizările venite din partea mediului de afaceri, cu privire la faptul că, în cazul în care salariul minim va crește, IMM-urile se vor închide. Grindeanu a subliniat faptul că nu este în regulă ca situația să fie privită doar dintr-un singur punct de vedere.

„Noi nu trebuie să excludem și să vorbim doar dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Trebuie să vedem și cealaltă perspectivă. Ca oamenii în România să aibă salarii decente, ca oamenii să fie plătiți după munca lor, ca oamenii să fie plătiți conform regulilor Uniunii Europene. Și așa cum bine știți, este o directivă în Uniunea Europeană, care spune lucruri legate de salariul minim”, a declarat Sorin Grindeanu, joi.

Grindeanu: „Aștept ca ministrul Finanțelor să vină cu un raport”

De asemenea, președintele interimar al PSD a explicat că așteaptă să vadă un raport de la Ministerul Finanțelor pentru a înțelege ce impact bugetar ar avea o creștere a salariului minim pe economie.

„Eu aștept (…) ca ministrul Finanțelor să vină cu un raport (…) și trebuie să trimită și comisarul pentru muncă, doamna Roxana Mînzatu, o informare legată despre ce înseamnă să nu mărim salariul minim. Dacă intrăm sau nu în infringement. S-ar putea să intrăm în infringement, că noi ne-am angajat la niște lucruri în Uniunea Europeană. Germania a mărit săptămâna asta salariul minim. Germania care – nu știu dacă e pe creștere economică – eu cred că e pe recesiune de vreo doi ani, trei. Și aștept din partea ministrului Finanțelor să vedem dacă există și care ar fi impactul bugetar la așa ceva. Și după aceea să luăm o decizie. (…) Cred că trebuie să privești lucrurile din toate perspectivele, nu ajunge să privești dintr-un singur unghi și dintr-o singură direcție”, a adăugat liderul PSD.

Conform lui Grindeanu, reprezentanții patronatelor, sindicatelor și Executivului au avut o ședință a Comitetului Tripartit, însă concluzia discuțiilor purtate va veni în luna noiembrie.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Politică
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Politică
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Politică
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Politică
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Politică
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Politică
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
Politică
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Politică
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Politică
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Ultima oră
09:18 - Radu Miruță vrea reguli clare pentru Airbnb și Booking. Ce taxe vor plăti proprietarii
09:15 - Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
09:07 - SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
08:38 - Regele Charles impune măsuri drastice împotriva prințului Andrew. Ce rol va mai avea în monarhia britanică
08:38 - Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
08:35 - A vrut să comemoreze victimele de la Colectiv, dar a primit o amendă uriașă pentru „depășirea orei de comemorare”. Momentul filmat, care a stârnit furie pe rețelele sociale (FOTO, VIDEO)
08:00 - Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
00:53 - Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
00:45 - Anda Adam, la cuțite cu producătorii Asia Express: „Ne-ați zăpăcit de creieri!”
00:30 - O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia