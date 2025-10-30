B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Grindeanu a trecut iar în opoziție. Noi atacuri la Bolojan: Se crede un zeu! (VIDEO)

Grindeanu a trecut iar în opoziție. Noi atacuri la Bolojan: Se crede un zeu! (VIDEO)

Adrian A
30 oct. 2025, 13:18
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, și Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
Cuprins
  1. Grindeanu despre Bolojan: E prea zeu
  2. Amenințările lui Grindeanu

Sorin Grindeanu se află în turneu prin teritoriu pentru a se promova pentru alegerile interne din PSD. Și niciun discurs nu e lipsit de atacuri la Ilie Bolojan.

Grindeanu despre Bolojan: E prea zeu

„Suntem în situația următoare. Avem o lege, deja de o sptămână, care este declarată neconstituțională. Noi, coaliția, de o săptămână, tăiem frunze la câini. Așteptăm motivarea, care încă nu a venit. Și pierdem vremea. Pentru că ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro. Se pare că guvernul acesta își permite să piardă acești bani. Noi de ce 10 zile pierdem vremea. Că nu vrem să negociem, că nu avem ce discuta cu actorii principali din justiție. Că unii sunt prea zei.”, a declarat Sorin Grindeanu, referitor la încăpățânarea lui Bolojan de a nu accepta un grup de lucru pentru un nou proiect pe pensiile speciale.

Amenințările lui Grindeanu

„O guvernare nu stă într-un om. Nu e vorba dacă vreau eu moțiuni de cenzură sau nu vreau. Olguța a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lunii noiembrie ajungem în situația să pierdem 231 de milioane de euro, atunci cineva trebuie să își asume răspunderea. Asta a spus Olguța. Și a avut dreptate. Ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro, așa că nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situație. Aceste lucruri nu vor rămâne așa. Și vom face o evaluare.

Eu nu concurez cu Ilie Bolojan. Nu mă interesează aceste lucruri. Concurez cu ideea de a pune oamenii mai prejos decât rezultatele. România poate să aibă și politici publice și rezultate. Nu poți să ai eficiență fără empatie, fiindcă e o guvernare rece care nu are cui se adresa. Nici empatie fără eficiență ar fi inutilă. Cu asta concurez, nu cu Ilie Bolojan. Nu am niciun fel de concurență cu Ilie Bolojan.”, a declarat șeful PSD.

