Ce ar fi trebuit să facă Guvernul și președintele Iohannis ca România să fie în Schengen. Explicațiile lui Dacian Cioloș (VIDEO)

Fostul premier Dacian Cioloș, acum europarlamentar REPER, a explicat duminică, pentru B1 TV, ce ar fi trebuit să facă Guvernul României și președintele Klaus Iohannis pentru a asigura intrarea României în Schengen.

Acesta a susținut că faptul că a doi ofițeri austrieci la operațiunile desfășurate în cooperare cu NATO e „prea puțin” și că Nehammer, cancelarul austriac, „nu cunoaște altă limbă decât acesta a fermității, a clarității”.

Când Karl Nehammer a spus că Schengen nu se poate extinde până când nu e rezolvată dar tot el a acceptat includerea Croației în acest Spațiu, „el și-a pierdut toată credibilitatea discursului politic cu care el argumentează blocarea României”, a punctat fostul prim-ministru.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

De ce nu suntem nici acum în Schengen. Explicațiile lui Cioloș

„Eu am spus încă din decembrie anul trecut, după Consiliul JAI în care României i-a fost refuzat un drept prin legislația europeană, că din acel moment reprezentanții noștri în Consiliul European – că Parlamentul European și Comisia Europeană și-au făcut treaba – și Consiliul Uniunii Europene, deci șefii de stat și de guvern și miniștrii de Interne trebuie să-și facă treaba. Și în Consiliul European, din acel moment, România trebuia să fie foarte clară și fermă că subiectul aderării României și Bulgariei la Shcnegen nu e subiect de relație bilaterală între România și Austria, între Bulgaria și Olanda, ci un subiect european, că până acea problemă nu e rezolvată, nu e altă problemă mai importantă pentru UE de rezolvat, că trebuie mers etapă cu etapă.

Credibilitatea proiectului european ține tocmai de această capacitate de cooperare între statele membre și de încredere. Când unui alte țări partenere în Schengen, unde are dreptul să meargă, fără să argumenteze credibil acest lucru, a afectat credibilitatea UE, deci e problema tuturor celorlalți lideri să rezolve.

Cred că de atunci președintele Iohannis n-ar mai fi trebuit să accepte concluzii ale Consiliului European care să nu mențioenze foarte clar un mandat pentru Consiliul JAI legat de rezolvarea acestei probleme într-un termen bine delimintat. Asta de atunci ar fi trebuit să se întâmple.

Iată că a trecut aproape un an, ne apropiem de finalul acestui an până când, dacă problema nu e rezolvată, riscăm să n-o mai rezolvăm în următori doi ani, că vom avea alegeri europene, nouă Comisie, vor veni alte probleme pe agendă și dacă liderii europeni se obișnuiesc cu ideea că România înghite lucrurile astea, spun că putem să mai așteptăm.

Deci sunt momente când trebuie fermitate, asta nu înseamnă agresivitate, violență ci fermitate și asta vor românii să vadă de la politicienii care-i reprezintă în UE”, a declarat Dacian Cioloș, pentru B1 TV.