Ce electorat vizează Liviu Dragnea. Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, pe B1 TV: „Abordarea, un pic realistă” / „PSD a virat puțin, mesajul lor s-a diversificat” (VIDEO)

Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, spune că Liviu Dragnea a avut o abordare „un pic realistă” atunci când a vorbit despre o eventuală reintrare în politică. „PSD a virat puțin – și e evident acest lucru – de la retorica pe care a avut-o partidul în perioada în care domnul Dragnea era președinte, mesajul lor s-a diversificat”, a mai spus el la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, joi seară, pe B1 TV.

Întrebat către ce electorat se îndreaptă Liviu Dragnea, având în vedere declarațiile făcute la ieșirea din închisoare, directorul Inscop Research a afirmat: „Dincolo de partea mai contondentă a declarațiilor domnului Dragnea, poate oarecum așteptată, abordarea un pic realistă mi s-a părut în momentul în care a făcut acea declarație legată de viitorul politic – rețin a doua parte a declarației, dacă va avea pentru cine să revină în politică. Această întrebare, «pentru cine», se leagă evident de electorat și de bazine electorale. Din punctul meu de vedere, pe un culoar pe care s-a înscris un alt partid, un partid parlamentar nou în România, este vorba despre partidul proaspăt intrat AUR, acest culoar este destul de înghesuit, aș spune, și poate aici ar putea fi o înțelegere a unui viitor politic”.

„Altfel, PSD a virat puțin – și e evident acest lucru – de la retorica pe care a avut-o partidul în perioada în care domnul Dragnea era președinte, mesajul lor s-a diversificat. Prin urmare, e destul de greu de crezut că poate concura PSD pe acest culoar mai larg, însă până la acel moment sunt convins că domnul Dragnea cel puțin se va concentra și pe chestiunile personale, sănătate, așa cum a și declarat, și cred că viața politică românească își va urma cursul cel puțin până în 2024”, a adăugat Remus Ștefureac.

La ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea a declarat printre altele că România este o „dictatură feroce”.

„Eu când am plecat, România era o țară prosperă, cu venituri mari pe care le aveau românii, o țară în care exista speranță, în care exista viitor. Din păcate, astăzi este o dictatură, dictatură feroce, este afectată serios libertatea de exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. (…) În ceea ce privește reintrarea sau nu în politică și cu asta închei, vreau să vă spun că o să tot vorbesc de aici înainte. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări – dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine”, a mai spus fostul lider social-democrat.