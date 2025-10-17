B1 Inregistrari!
Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”

Ana Maria
17 oct. 2025, 19:45
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. Călin Georgescu, despre tragedia din Rahova. Ce mesaj a transmis
  2. Explozie devastatoare în Rahova. Care ar fi cauza deflagrației

Călin Georgescu a transmis un mesaj despre tragedia din Rahova. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a reacționat pe Facebook după explozia din Rahova, care a dus la moartea a trei persoane și rănirea a cel puțin 13 oameni.

Călin Georgescu, despre tragedia din Rahova. Ce mesaj a transmis

„Dragii mei,

Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți.

În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați.

Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți și pe cei care slujesc în aceste clipe. Mulțumesc celor care ajută, celor care nu se tem să fie oameni — buni, curați, adevărați”, a scris Georgescu pe Facebook.

Georgescu a subliniat importanța solidarității și a umanității.

„Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări. Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie — ci în caracterul colectiv al celor care îl alcătuiesc. Omenia este cea mai adâncă formă de putere, acel „da” rostit vieții și binelui, chiar și în întuneric.

Să nu uităm însă că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul — iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe.

Dumnezeu să ajute România, care trăiește prin cei care iubesc, care ajută și care nu-și pierd omenia.”, a mai adăugat Călin Georgescu.

Explozie devastatoare în Rahova. Care ar fi cauza deflagrației

Amintim că o explozie devastatoare a avut loc vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu de scurtă durată. · Două etaje ale blocului s-au prăbușit parțial. Structura imobilului a fost grav afectată, inclusiv apartamentele de dedesubt. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție și au evacuat clădirile din zonă.

Potrivit bilanțului oficial, 3 persoane au murit și cel puțin 13 au fost rănite.

Primele informații indică o acumulare de gaze naturale că ar fi cauza probabilă producerii tragediei.

