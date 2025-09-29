Euro parlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu au reacționat în urma din Republica Moldova. Cetățenii moldoveni au votat ieri, 28 septembrie, iar în urma exercitării votului, a reieșit că pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi.

Ce a transmis Eugen Tomac

Europarlamentarul Eugen Tomac a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, conform căruia, chiar și așa, cu această victorie, Rusia rămâne „principala amenințare pentru ambele state românești”. Acesta a subliniat faptul că Republica Moldova își continuă traseul către Bruxelles și i-a felicitat pe toți cei care au votat pentru un „viitor comun în Uniunea Europeană”.

„Am demonstrat, din nou, că atunci când suntem uniți și acționăm inteligent putem învinge imperiul răului! Felicitări tuturor cetățenilor care au votat hotărât pentru un viitor comun în Uniunea Europeană. Republica Moldova își continuă drumul spre Bruxelles, acolo unde națiunea noastră se va reîntregi din nou! Nu putem să uităm nicio clipă că Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești și trebuie să preluăm toate bunele practici de la Chișinău în ceea ce privește combaterea propagandei rusești. Doar așa vom fi mai puternici și în siguranță! Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această victorie!”, a scris Tomac pe

Victor Negrescu: „În pofida campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”

De asemenea, și europarlamentarul PSD Victor Negrescu a avut un mesaj. Acesta a transmis faptul că rezultatul reprezintă o victorie a valorilor, însă această reușită nu este lipsită de responsabilități clare. De asemenea, Negrescu a subliniat faptul că va acorda tot sprijinul necesar de care Republica Moldova are nevoie pentru parcursul său european.

„Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare. Această victorie este una a valorilor: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană.

Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni. În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova îi asigur de tot sprijinul legislativului european. Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a transmis Negrescu.