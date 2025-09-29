B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”

Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”

Elena Boruz
29 sept. 2025, 12:22
Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Mihai Karaush
Cuprins
  1. Ce a transmis Eugen Tomac
  2. Victor Negrescu: „În pofida campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”

Euro parlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu au reacționat în urma rezultatului la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cetățenii moldoveni au votat ieri, 28 septembrie, iar în urma exercitării votului, a reieșit că pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi.

Ce a transmis Eugen Tomac

Europarlamentarul Eugen Tomac a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, conform căruia, chiar și așa, cu această victorie, Rusia rămâne „principala amenințare pentru ambele state românești”. Acesta a subliniat faptul că Republica Moldova își continuă traseul către Bruxelles și i-a felicitat pe toți cei care au votat pentru un „viitor comun în Uniunea Europeană”.

„Am demonstrat, din nou, că atunci când suntem uniți și acționăm inteligent putem învinge imperiul răului! Felicitări tuturor cetățenilor care au votat hotărât pentru un viitor comun în Uniunea Europeană. Republica Moldova își continuă drumul spre Bruxelles, acolo unde națiunea noastră se va reîntregi din nou! Nu putem să uităm nicio clipă că Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești și trebuie să preluăm toate bunele practici de la Chișinău în ceea ce privește combaterea propagandei rusești. Doar așa vom fi mai puternici și în siguranță! Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această victorie!”, a scris Tomac pe Facebook.

Victor Negrescu: „În pofida campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”

De asemenea, și europarlamentarul PSD Victor Negrescu a avut un mesaj. Acesta a transmis faptul că rezultatul reprezintă o victorie a valorilor, însă această reușită nu este lipsită de responsabilități clare. De asemenea, Negrescu a subliniat faptul că va acorda tot sprijinul necesar de care Republica Moldova are nevoie pentru parcursul său european.

„Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare. Această victorie este una a valorilor: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană.

Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni. În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova îi asigur de tot sprijinul legislativului european. Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a transmis Negrescu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
Politică
Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Politică
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Politică
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
Politică
Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Politică
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Politică
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Politică
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească. Ce a declarat fostul președinte
Politică
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească. Ce a declarat fostul președinte
Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
Politică
Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:24 - Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:47 - Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:39 - Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”