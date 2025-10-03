B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)

Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)

Ana Maria
03 oct. 2025, 15:15
Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce planuri are Ilie Bolojan pentru următoarele 100 de zile
  2. Ce măsuri va mai lua Ilie Bolojan în următoarele 100 de zile

Ilie Bolojan a anunțat ce planuri are pentru următoarele 100 de zile. Premierul a susținut, vineri, o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a prezentat bilanțul celor 100 de zile de la preluarea mandatului în fruntea Guvernului.

Ce planuri are Ilie Bolojan pentru următoarele 100 de zile

De asemenea, Ilie Bolojan a anunțat și planul pentru următoarele 100 de zile, cu măsurile pe care le va implementa.

„Sunt două constante pe care niciun guvern nu le va putea evita și pe care trebuie să le urmărim. E vorba să ne încasăm veniturile și, de asemenea, să limităm și să reducem cheltuielile de funcționare. Doar în felul acesta vom avea niște bugete echilibrate și vom putea finanța investițiile pentru a crea condiții de dezvoltare.

Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta, e nevoie să avem o disciplină financiară în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF și a Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că prețurile de transfer sunt la un nivel care permit plata unor impozite serioase în România și nu depășesc o limită a normalității de către toate companiile și, de asemenea, să combatem munca la negru. Aceste elemente sunt foarte importante pe componenta de disciplină fiscală.

E nevoie ca în continuare să ținem sub control cheltuielile publice și să le reducem. Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență. În afară de a fi mai în serviciul cetățenilor, de a oferi servicii mai bune, ea trebuie să fie mai eficientă pentru că nu mai putem suporta costurile pe care, azi, le achităm lună de lună”, a spus Bolojan.

Ce măsuri va mai lua Ilie Bolojan în următoarele 100 de zile

„O reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor, care acolo unde există un surplus, să rezulte reducerea acestor posturi, este o necesitate. Acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare.

Este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporționale cu gradul de încasare al impozitelor locale, în așa fel încât să nu stai în administrație pe banii statului și să nu faci nimic.

Comasarea și fuzionarea de autorități și de agenții, comasarea de servicii deconcertate. Gândiți-vă câte servicii în fiecare județ are doar Ministerul Agriculturii, care ar putea să fuzioneze într-o structură mult mai mică, ar însemna economii importante, ar însemna mult mai puține posturi de conducere și, cu siguranță, mai puține drumuri pentru cei care trebuie să ajungă la aceste servicii.

Interdicția cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare.”, a mai adăugat premierul.

