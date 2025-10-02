B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă

Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă

Elena A.
02 oct. 2025, 22:10
Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte a rămas fără casa din centrul Sibiului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF
  2. Ce probleme în justiție mai are Iohannis
  3. Câte case are, până la urmă, Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Inspectorii i-au cerut cheile casei din centrul Sibiului. Iohannis a devenit astfel primul președinte din istoria României care a fost evacuat dintr-un imobil.

De ce Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF

Miercuri, Klaus Iohannis s-a trezit pe cap cu inspectorii ANAF, care i-au cerut cheile imobilului din strada Nicolae Bălcescu.

Casa pe care ANAF i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis a fost construită în secolul XIX.

Iohannis achiziționase imobilul de la Rodica Baștea, o româncă stabilită în SUA, și în perioada 1999 – 2015 a câștigat bani din închirierea ei. Numai că justiția a stabilit că documentele de moștenire prin care Baștea și-a însușit casa erau false. Imobilul a fost recuperat de stat, iar ANAF i-a cerut fostului președinte să predea cheile și să achite circa un milion de euro, reprezentând contravaloarea chiriilor câștigate pe nedrept, plus dobânzi și penalități.

Cum Iohannis n-a făcut asta, inspectorii ANAF s-au dus direct la el acasă și i-au cerut cheile imobilului. Momentul a fost unul tensionat, dar până la urmă fostul președinte n-a avut încotro și a colaborat cu inspectorii ANAF, a spus o sursă pentru Fanatik.

De asemenea, fostul șef de stat trebuie să dea statului banii obținuți nelegal din chirie.

Ce probleme în justiție mai are Iohannis

Klaus Iohannis mai are probleme cu un imobil tot din Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35, cumpărat tot de la Roadica Baștea. Și în acest caz Curtea Supremă a anulat certificatul de moștenitor, dar presupusa moștenitoare a continuat să conteste procedurile de executare. Prin urmare, ANAF deocamdată nu poate face nimic în acest caz.

Câte case are, până la urmă, Klaus Iohannis

Potrivit ultimei declarații de avere depuse, Klaus iohannis și soția sa au trei apartamente și trei case de locuit. În schimb, fostul președinte nu deține terenuri, mașini sau bunuri de valoare.

