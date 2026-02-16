Ce se întâmplă cu pensiile anul viitor? Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că anul 2027 va fi unul decisiv pentru veniturile pensionarilor și că indexarea pensiilor în 2027 nu mai poate fi amânată, din cauza scăderii puterii de cumpărare.

„În 2027 pensiile trebuie indexate. Nu se mai poate amâna acest lucru, pentru că puterea de cumpărare a pensionarilor este deja afectată. A tuturor românilor, de fapt, dar cel mai mult ne îngrijorează cei cu venituri reduse, iar cea mai mare parte dintre pensionari sunt în această categorie”, a precizat ministrul la România Tv.

Ce se întâmplă cu pensiile anul viitor? Ce modificări fiscale vor fi aplicate pensionarilor

Florin Manole a atras atenția că începutul anului 2027 aduce și o schimbare fiscală semnificativă:

„Tot atunci, la 3 ianuarie 2027, este și momentul în care expiră termenul privind impozitarea pensiilor. Și acesta este un lucru important, pentru că înseamnă mai mulți bani în buzunarele unora dintre pensionarii din această țară, mă refer la cei cu pensia peste 3.000 de lei”, a mai adăugat ministrul.

Indexarea pensiilor ar putea depăși 10%?

Întrebat dacă indexarea pensiilor ar putea depăși 10%, în funcție de inflația din anii anteriori, ministrul a precizat că discuțiile nu au avut încă loc:

„Discuția aceasta încă nu a avut loc. Suntem încă în etapa în care ne luptăm pentru , în care să dăm un sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari în cursul acestui an, 2026”, a mai afirmat Florin Manole, potrivit .

Negocierile reale privind procentul de creștere vor începe spre finalul anului, odată cu discuțiile despre buget.

De ce anume depinde nivelul majorării pensiilor

Ministrul a subliniat că nivelul creșterii în 2027 va fi influențat de evoluția economică din 2026 și de adoptarea măsurilor sociale:

„Este important ce se va întâmpla și anul acesta pentru perspectivele anului viitor. Dacă anul acesta pachetul de solidaritate va fi adoptat și vom reuși să impulsionăm puțin și consumul și să sprijinim creșterea puterii de cumpărare a acestor 2,8 milioane de pensionari mai nevoiași, dacă reușim să intrăm cu pachetul de relansare economică pe care l-am propus noi, cei dinspre PSD, atunci sper că vom avea un an economic un pic mai bun, care să ne permită mai mult în 2027”, a declarat Florin Manole.