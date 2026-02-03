Un anunț făcut de ministrul Muncii readuce în atenție situația tot mai rară a veteranilor de război din România și măsurile de protecție avute în vedere pentru aceștia. Inițiativa este inclusă în pachetul de solidaritate susținut de Partidul Social Democrat.

De ce ar putea fi veteranii scutiți de plata contribuției la sănătate

, Florin Manole, a anunțat că doar 366 de veterani de război mai trăiesc în prezent în România. Oficialul a transmis că aceștia „au plătit deja cel mai mare preț posibil pentru această țară”, motiv pentru care se analizează scutirea lor de plata CASS.

Mesajul a fost publicat marți seară pe Facebook, sub forma unei cartoline care face referire directă la pachetul de solidaritate propus de PSD. „Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS”, este mesajul transmis de ministru.

Cum se leagă această măsură de pachetul de solidaritate al PSD

Propunerea privind veteranii este parte a unui set mai amplu de măsuri sociale, susținut oficial de Partidul Social Democrat. Formațiunea a decis, în ședința Consiliului Politic Național, susținerea adoptării urgente a pachetului de relansare economică și a .

Social-democrații consideră că adoptarea imediată a acestor măsuri este obligatorie și nu poate face obiectul unor negocieri politice. Pachetul de solidaritate este gândit ca un mecanism de protecție pentru categoriile considerate cele mai vulnerabile în contextul măsurilor de austeritate.

Ce categorii sociale sunt vizate de măsurile propuse

Potrivit PSD, pachetul de solidaritate asigură o protecție minimă pentru pensionarii cu venituri reduse, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, de război și persoanele cu handicap. Accentul este pus pe menținerea unui sprijin financiar de bază.

Formațiunea mai arată că aceste măsuri vizează peste cinci milioane de beneficiari la nivel național. Impactul bugetar total estimat pentru aplicarea pachetului este de 3,39 miliarde de lei, potrivit datelor comunicate de partid.

Când ar putea fi aplicate aceste măsuri și ce spune conducerea PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că măsurile incluse în pachetul de solidaritate trebuie să fie reflectate în bugetul de stat pentru anul 2026. Declarația subliniază intenția partidului de a asigura continuitatea financiară a sprijinului.

În acest context, Florin Manole a reiterat mesajul legat de numărul extrem de redus al veteranilor. „Atâţia au mai rămas. Şi au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”, a transmis ministrul Muncii, relatează News.ro.