B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD include veteranii în noul pachet de solidaritate. Ministrul Muncii: „366. Atâţia au mai rămas.” Când ar putea intra măsurile în bugetul pe 2026

PSD include veteranii în noul pachet de solidaritate. Ministrul Muncii: „366. Atâţia au mai rămas.” Când ar putea intra măsurile în bugetul pe 2026

Iulia Petcu
03 feb. 2026, 22:03
PSD include veteranii în noul pachet de solidaritate. Ministrul Muncii: „366. Atâţia au mai rămas.” Când ar putea intra măsurile în bugetul pe 2026
Soldat sursa foto. Facebook
Cuprins
  1. De ce ar putea fi veteranii scutiți de plata contribuției la sănătate
  2. Cum se leagă această măsură de pachetul de solidaritate al PSD
  3. Ce categorii sociale sunt vizate de măsurile propuse
  4. Când ar putea fi aplicate aceste măsuri și ce spune conducerea PSD

Un anunț făcut de ministrul Muncii readuce în atenție situația tot mai rară a veteranilor de război din România și măsurile de protecție avute în vedere pentru aceștia. Inițiativa este inclusă în pachetul de solidaritate susținut de Partidul Social Democrat.

De ce ar putea fi veteranii scutiți de plata contribuției la sănătate

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că doar 366 de veterani de război mai trăiesc în prezent în România. Oficialul a transmis că aceștia „au plătit deja cel mai mare preț posibil pentru această țară”, motiv pentru care se analizează scutirea lor de plata CASS.

Mesajul a fost publicat marți seară pe Facebook, sub forma unei cartoline care face referire directă la pachetul de solidaritate propus de PSD. „Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS”, este mesajul transmis de ministru.

Cum se leagă această măsură de pachetul de solidaritate al PSD

Propunerea privind veteranii este parte a unui set mai amplu de măsuri sociale, susținut oficial de Partidul Social Democrat. Formațiunea a decis, în ședința Consiliului Politic Național, susținerea adoptării urgente a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate.

Social-democrații consideră că adoptarea imediată a acestor măsuri este obligatorie și nu poate face obiectul unor negocieri politice. Pachetul de solidaritate este gândit ca un mecanism de protecție pentru categoriile considerate cele mai vulnerabile în contextul măsurilor de austeritate.

Ce categorii sociale sunt vizate de măsurile propuse

Potrivit PSD, pachetul de solidaritate asigură o protecție minimă pentru pensionarii cu venituri reduse, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii de război și persoanele cu handicap. Accentul este pus pe menținerea unui sprijin financiar de bază.

Formațiunea mai arată că aceste măsuri vizează peste cinci milioane de beneficiari la nivel național. Impactul bugetar total estimat pentru aplicarea pachetului este de 3,39 miliarde de lei, potrivit datelor comunicate de partid.

Când ar putea fi aplicate aceste măsuri și ce spune conducerea PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că măsurile incluse în pachetul de solidaritate trebuie să fie reflectate în bugetul de stat pentru anul 2026. Declarația subliniază intenția partidului de a asigura continuitatea financiară a sprijinului.

În acest context, Florin Manole a reiterat mesajul legat de numărul extrem de redus al veteranilor. „Atâţia au mai rămas. Şi au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”, a transmis ministrul Muncii, relatează News.ro.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan a luat foarte puține măsuri reformiste. Kelemen Hunor: „Au fost corecţii pentru echilibrarea bugetului”
Politică
Ilie Bolojan a luat foarte puține măsuri reformiste. Kelemen Hunor: „Au fost corecţii pentru echilibrarea bugetului”
Statul român accelerează digitalizarea în administrație. Ce presupune proiectul anunțat de Radu Miruță
Politică
Statul român accelerează digitalizarea în administrație. Ce presupune proiectul anunțat de Radu Miruță
Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”
Politică
Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”
Rareș Bogdan rupe tăcerea. Ce i-a reproșat lui Ilie Bolojan, la ședința PNL: „Sunt oameni care vor să afle”
Politică
Rareș Bogdan rupe tăcerea. Ce i-a reproșat lui Ilie Bolojan, la ședința PNL: „Sunt oameni care vor să afle”
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său
Politică
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său
UDMR cere reducerea taxelor și impozitelor locale. Revoltele din Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc pun în pericol voturile pentru Viktor Orban
Politică
UDMR cere reducerea taxelor și impozitelor locale. Revoltele din Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc pun în pericol voturile pentru Viktor Orban
Partidul AUR al lui George Simion, amendat în urma unei anchete. Ce s-a descoperit
Politică
Partidul AUR al lui George Simion, amendat în urma unei anchete. Ce s-a descoperit
Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv
Politică
Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv
Duplicitatea PNL în relația cu PSD. Peneliștii resping alianța cu social-democrații, dar sunt împreună din anii ’90
Politică
Duplicitatea PNL în relația cu PSD. Peneliștii resping alianța cu social-democrații, dar sunt împreună din anii ’90
Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
Politică
Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
Ultima oră
23:17 - Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
23:14 - Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
23:08 - Ilie Bolojan a luat foarte puține măsuri reformiste. Kelemen Hunor: „Au fost corecţii pentru echilibrarea bugetului”
22:42 - Noile cărți de identitate blochează amenzile STB. De ce nu pot fi sancționați bucureștenii
22:37 - Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari
22:37 - Statul român accelerează digitalizarea în administrație. Ce presupune proiectul anunțat de Radu Miruță
22:08 - Inteligența Artificială poate automatiza ingineria până în 2027. Ce spun experții
22:06 - Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
22:02 - Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”
21:39 - Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online