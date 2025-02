Ce știe Nicușor Dan despre „rechinii” Nordis: „Noi suntem într-o situație absurdă, în care avem o instituție de control care nu funcționează” (VIDEO)

, primarul Capitalei și candidatul independent la alegerile prezidențiale, a discutat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre cazul , despre problemele legate de construcțiile ilegale și despre complicitatea statului român în aceste situații.

El a menționat că Inspectoratul de Stat în construcții nu funcționează eficient și a subliniat că, în calitate de primar al Bucureștiului, se confruntă cu dificultăți în a obține răspunsuri adecvate de la această instituție. De asemenea, a evidențiat că există o lipsă de protecție pentru consumatorii care cumpără apartamente, menționând că în multe țări europene constructorii sunt obligați să aibă asigurări pentru a proteja clienții în cazul unor probleme.

Nicușor Dan a subliniat că, în ciuda presiunii mediatice și a sesizărilor, răspunsurile primite de la autorități sunt adesea evazive și necorespunzătoare, ceea ce complică și mai mult situația.

„Niciodată n-am avut de-a face cu Nordis, adică n-au venit să ceară autorizații de la noi, dar bineînțeles că ei fac parte dintr-un peisaj. Adică noi suntem într-o situație absurdă, în care avem o instituție de control care nu funcționează. Inspectoratul de Stat în construcții este o glumă și vă dați seama, totuși, eu sunt primarul General al Bucureștiului, și îmi închipui cum reacționează când un simplu cetățean le face o sesizare, dacă eu, ca primar al Capitalei, le fac o adresă și ei îmi răspund bătându-și joc de mine, adică pe PUZ Sector II, unde e o miză de miliarde de euro, 2-3 miliarde, nu-mi dau seama, unde sunt câteva zeci de hectare de spațiu verde, se permite construirea pe ele și eu le spun verificați dacă e legal, în condițiile în care celelalte au fost anulate definitiv de instanțe. Și ei îmi răspund pe 10 pagini ocolind răspunsul, făcând copy paste din diferite lucruri și la final constatăm că e legal. Dacă cu mine fac așa, în condițiile în care am făcut un mic show, m-am dus, l-am invitat pe Marcel Ciolacu să vadă o construcție ilegală. Totuși, eu am făcut o mică presiune mediatică pe subiectul ăsta …”

Unde a greșit statul român în cazul Nordis

Primarul General a fost întrebat unde a greșit statul român în cazul Nordis sau unde este complicitatea statului român în această situație.

“Cea mai evidentă complicitate o vedem ulterior. Pentru că, vă aduc aminte, că imediat după … cât au trecut, 4-5 luni de atunci, de când a apărut prima oară ancheta și a început și ancheta Parchetului. L-am văzut pe prim-ministrul României, care a spus ’azi am vorbit cu colegii mei să dăm o lege care să limiteze expunerea clientului, adică să nu ai voie să dai avans mai mult de 10 % din valoarea pe care tu o vei primi.

‘Azi’ era acum 5 luni. S-a mai întâmplat ceva? Nu, n-a apărut, bineînțeles.

Eu sunt foarte competent și am urmărit de ani de zile partea de respectare a autorizațiilor, ca autorizațiile să respecte planul urbanistic. Pe partea asta nu am informații despre Nordis. Nu am pentru că n-am interacționat, au puține construcții în București și alea pe care le au sunt de competența primarilor de sector.

Unde am văzut problema aici este că nu există în legislația din România o protecție a consumatorului final, a celui care cumpără. Adică în multe țări europene, cine construiește are obligația să aibă o asigurare și dacă cumva el nu se manageriază bine, cum poate să fie cazul și aici, asigurarea despăgubește pe potențialii clienți și bineînțeles că acea firmă nu mai lucrează sau se întâmplă niște lucruri. În România, nu există acest sistem de protecție. Și atunci s-a putut ca niște oameni să se ducă să dea bani pentru niște apartamente, pentru care nu exista nici măcar autorizație de construire. Deci era, așa, un desen … Bine e și vina lor, e și vina notarilor, să se ducă să vadă un desen. ‘Uite, aici va fi un bloc. Dacă vrei o reducere, plătește acum 100.000 EUR’ și oamenii plăteau”.