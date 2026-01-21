B1 Inregistrari!
Surse: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Motivul real care a stat la baza deciziei

21 ian. 2026, 13:25
Surse: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Motivul real care a stat la baza deciziei
Sursa foto: Nicusor Dan/ Facebook
Cuprins
  1. Aderă sau nu România la Consiliul pentru Pace
  2. Ce analize face Administrația Prezidențială
  3. Nicușor Dan nu va merge la Davos. Ce presupune inițiativa lansată de Donald Trump
  4. Nicușor Dan nu va merge la Davos. Ce urmează pentru România

Președintele României, Nicușor Dan, nu va merge la Davos pentru întâlnirea legată de „Consiliul pentru Pace”, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, potrivit unor surse oficiale. Decizia vine în contextul în care autoritățile române analizează în continuare implicațiile politice, diplomatice și financiare ale acestui demers internațional.

Marți, șeful statului a transmis că salută inițiativa Washingtonului, dar că România nu poate lua o decizie fără o evaluare atentă a impactului asupra intereselor naționale.

Aderă sau nu România la Consiliul pentru Pace

Potrivit unor surse de la Cotroceni, citate de Antena 3 CNN, România se află într-o „expectativă analitică”, iar o decizie privind aderarea nu a fost încă luată. Subiectul urmează să fie discutat și în cadrul unor consultări cu alți lideri europeni, programate joi, în Consiliul European.

Potrivit acelorași surse, unul dintre obstacolele majore este legat de costuri. România nu ar avea, în acest moment, „bază fiscală” pentru a susține contribuția financiară necesară, estimată la 1 miliard de dolari.

Ce analize face Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a transmis că Nicușor Dan a declanșat o analiză amplă a documentului fondator al inițiativei.

Preşedintele Nicuşor Dan salută iniţiativa preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluţii pentru conflictul din Gaza şi pentru alte provocări globale majore”, a informat Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

Totodată, evaluarea vizează compatibilitatea inițiativei cu angajamentele deja asumate de România pe plan internațional.

Preşedintele Nicuşor Dan a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi al Uniunii Europene”.

Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului comun de consolidare a păcii în lume”, potrivit sursei citate.

Nicușor Dan nu va merge la Davos. Ce presupune inițiativa lansată de Donald Trump

Inițiativa președintelui american prevede crearea unui „Consiliu pentru Pace”, din care ar urma să facă parte aproximativ 60 de state. România a primit oficial invitația de aderare, fapt confirmat duminică de Administrația Prezidențială.

Donald Trump a anunțat public proiectul pe platforma sa online, Truth Social, unde a precizat:

Componenţa Consiliului va fi anunţată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare şi mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment şi în orice loc”.

Nicușor Dan nu va merge la Davos. Ce urmează pentru România

În perioada următoare, poziția României va fi influențată de discuțiile la nivel european și de concluziile analizei interne de la Cotroceni. Până atunci, autoritățile evită o asumare fermă, în condițiile unor constrângeri financiare și diplomatice clare.

