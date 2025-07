Ceartă pe salariul șefului Salrom: Ivan (PSD) spune că așteaptă scuze de la Miruță. Replica ministrului USR (VIDEO)

Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a declarat că așteaptă scuze de la noul ministru al Economiei, Radu Miruță (USR), pentru că salariul directorului a fost mărit în timpul mandatului său de la Ministerul Economiei.

În replică, Miruță a declarat, pentru B1 TV, că nu are de ce să-și ceară scuze și chiar va publica documentul ce demonstrează că salariul șefului Salrom a fost mărit de la 32.000 la 38.000 de lei pe 28 mai, când ministru al Economiei era Ivan: „Eu pot să-mi cer scuze că dumnealui a scris un document cu o dată care-l deranjează. (…) Dacă documentul e greșit, se poate, dar eu nu pot să-mi cer scuze că citesc un document oficial care e făcut greșit în momentul în care altcineva e ministru”.

Ivan așteaptă scuze de la Miruță

„Am fost acuzat acum câteva zile de un coleg care n-a citit hârtiile bine că am mărit salariul directorului de la Salrom, care era mărit, dar era mărită din 2024 din luna mai, e adevărat, cam cu un an diferență, eu nefiind pe atunci ministrul Economiei. Ar fi frumos să prezinte cineva scuze pentru acest lucru.

Dar nu mă supăr, pentru că atunci când ești la început de mandat și ai multe hârtii de citit mai încurci anii între ei. Așa ar fi frumos și elegant, dar n-am nicio problemă dacă nu vin. Dar trecem peste, pentru că e mai important ce facem de acum înainte”, a declarat Bogdan Ivan, joi, pentru

Miruță, reacție la declarațiile lui Ivan

Radu Miruță a venit cu explicații suplimentare vineri, în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

„Am văzut că dl ministru Ivan e un pic deranjat că nu s-ar fi făcut aceste creșteri pe mandatul dumnealui. Eu vă spun că citesc ce scrie în documentul pe care-l am. Scrie că aceste creșteri s-au întâmplat pe 28.05, iar documentul e redactat sub coordonarea dlui Ivan. Înțeleg că e o greșeală în acel document, dar e vina celui care a scris greșeala, nu e vina mea, care am citit un document făcut de cel care e deranjat.

Eu pot să-mi cer scuze că dumnealui a scris un document cu o dată care-l deranjează. Așa scrie în document! O să-l fac public. Scrie că creșterea de la 32.000 la 38.000 s-a întâmplat pe 28.05, document redactat când dumnealui era ministru. Dacă documentul e greșit, se poate, dar eu nu pot să-mi cer scuze că citesc un document oficial care e făcut greșit în momentul în care altcineva era ministru”, a declarat Radu Miruță, pentru B1 TV.